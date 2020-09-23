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Лукашенко заявил о необходимости развития партийной системы в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в проекте новой конституции нужно создать условия для развития настоящей партийной системы,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:19
2020-09-23T14:07
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> считает, что в проекте новой конституции нужно создать условия для развития настоящей партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, передает <a href="https://sputnik.by/archive/" target="_blank">Sputnik Буларусь</a>.По словам Лукашенко, "единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о необходимости развития партийной системы в стране

13:19 23.09.2020 (обновлено: 14:07 23.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в проекте новой конституции нужно создать условия для развития настоящей партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, передает Sputnik Буларусь.

"Как я уже говорил, мы ведем работу над новой конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается", - сказал он на церемонии своей инаугурации в среду.

По словам Лукашенко, "единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 11:46
Проект обновленной конституции Белоруссии вынесут на референдум
1421038
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