Лукашенко заявил о необходимости развития партийной системы в стране

"Как я уже говорил, мы ведем работу над новой конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается", - сказал он на церемонии своей инаугурации в среду.