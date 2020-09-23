Лукашенко заявил о необходимости развития партийной системы в стране
13:19 23.09.2020 (обновлено: 14:07 23.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в проекте новой конституции нужно создать условия для развития настоящей партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, передает Sputnik Буларусь.
"Как я уже говорил, мы ведем работу над новой конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается", - сказал он на церемонии своей инаугурации в среду.
По словам Лукашенко, "единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей".
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