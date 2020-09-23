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Лукашенко пообещал, что белорусы не пожалеют о его президентстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал во время своей инаугурации сделать все для того, чтобы белорусы никогда не пожалели, что первым президентом... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:09
2020-09-23T13:09
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> пообещал во время своей инаугурации сделать все для того, чтобы белорусы никогда не пожалели, что первым президентом страны был он.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал, что белорусы не пожалеют о его президентстве

13:09 23.09.2020
646
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал во время своей инаугурации сделать все для того, чтобы белорусы никогда не пожалели, что первым президентом страны был он.

"Всех нас объединяет энергия, настойчивость и преданность нашей любимой родине - независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я", - сказал он. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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Церемония инаугурации Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:01
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