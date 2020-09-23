https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644351.html

Лукашенко призвал защищать суверенитет Белоруссии

Еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:11

2020-09-23T12:11

2020-09-23T12:12

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время церемонии инаугурации в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>."День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - сказал Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Он подчеркнул, что "в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством". "В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире