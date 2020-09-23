Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644351.html
Лукашенко призвал защищать суверенитет Белоруссии
Еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:11
2020-09-23T12:12
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577642221_0:257:919:774_1400x0_80_0_0_6f752e9c7dd2056d0e052d827b232f39.jpg
<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время церемонии инаугурации в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>."День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - сказал Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Он подчеркнул, что "в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством". "В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577642221_0:119:919:808_1400x0_80_0_0_5d7149237959b83ec2fc0b3025a5290b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал защищать суверенитет Белоруссии

12:11 23.09.2020 (обновлено: 12:12 23.09.2020)
499
© РИА НовостиЦеремония инаугурации Александра Лукашенко
Церемония инаугурации Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Еще немало предстоит сделать для защиты суверенитета и независимости Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации в среду в Минске.
"День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - сказал Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что "в этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством". "В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений", - сказал Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:33
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
3910028
Обсудить1
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, в чем заключается сила белорусской власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Цветная революция в Белоруссии провалилась, заявил Лукашенко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
У резиденции Лукашенко задержали двух человек
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира в Донбассе
Церемония инаугурации Александра Лукашенко
Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Экс-кандидат в президенты Дмитриев прокомментировал инаугурацию Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
Лукашенко обратился к военным
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В МИД Франции призвали Кипр не блокировать санкции ЕС по Белоруссии
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появилась новая функция
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о последствиях непродления ДСНВ
Клиника Шарите в Берлине
"Шарите" не будет делать заявлений о состоянии Навального
Грипп
Малышева развеяла популярные мифы о насморке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния