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Туризм
https://ria.ru/20200923/london-1577661573.html
В Лондоне подготовили необычные прогулочные маршруты для туристов
В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:56
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туризм
туризм
новости - туризм
великобритания
лондон
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/london-most-interesting-streets" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Чтобы британцы стали больше путешествовать по столице страны, городские власти, гиды и эксперты по туризму и культуре подготовили проект – карту центра Лондона, на которой указаны наиболее интересные для прогулок места.Сеть пешеходных маршрутов охватывает территорию от Риджентс-парка на севере до Южного берега Темзы и от Уайтчепела на востоке до Гайд-парка. Дорога связывает транспортные узлы с популярными туристическими местами, тихими улочками и зелеными зонами.Маршруты проходят, например, через тихие уголки Сохо и закоулки Саутворка.Бумажные копии новых карт пешеходных маршрутов можно бесплатно взять в турофисах или скачать в интернете.
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великобритания
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туризм, новости - туризм, великобритания, лондон

В Лондоне подготовили необычные прогулочные маршруты для туристов

15:56 23.09.2020 (обновлено: 17:34 23.09.2020)
287
© Fotolia / Andres RodriguezТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Fotolia / Andres Rodriguez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, сообщает Lonely Planet.
Чтобы британцы стали больше путешествовать по столице страны, городские власти, гиды и эксперты по туризму и культуре подготовили проект – карту центра Лондона, на которой указаны наиболее интересные для прогулок места.
Сеть пешеходных маршрутов охватывает территорию от Риджентс-парка на севере до Южного берега Темзы и от Уайтчепела на востоке до Гайд-парка. Дорога связывает транспортные узлы с популярными туристическими местами, тихими улочками и зелеными зонами.

"Мы хотим, чтобы прогулки превратились в путешествия, чтобы люди могли больше двигаться", — отметили авторы проекта.

Маршруты проходят, например, через тихие уголки Сохо и закоулки Саутворка.
Бумажные копии новых карт пешеходных маршрутов можно бесплатно взять в турофисах или скачать в интернете.
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