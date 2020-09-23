https://ria.ru/20200923/london-1577661573.html

В Лондоне подготовили необычные прогулочные маршруты для туристов

В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:56

2020-09-23T15:56

2020-09-23T17:34

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туризм

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великобритания

лондон

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/london-most-interesting-streets" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Чтобы британцы стали больше путешествовать по столице страны, городские власти, гиды и эксперты по туризму и культуре подготовили проект – карту центра Лондона, на которой указаны наиболее интересные для прогулок места.Сеть пешеходных маршрутов охватывает территорию от Риджентс-парка на севере до Южного берега Темзы и от Уайтчепела на востоке до Гайд-парка. Дорога связывает транспортные узлы с популярными туристическими местами, тихими улочками и зелеными зонами.Маршруты проходят, например, через тихие уголки Сохо и закоулки Саутворка.Бумажные копии новых карт пешеходных маршрутов можно бесплатно взять в турофисах или скачать в интернете.

https://ria.ru/20200310/1567769190.html

великобритания

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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