https://ria.ru/20200923/london-1577661573.html
В Лондоне подготовили необычные прогулочные маршруты для туристов
В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:56
2020-09-23T15:56
2020-09-23T17:34
туризм
туризм
новости - туризм
великобритания
лондон
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/london-most-interesting-streets" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Чтобы британцы стали больше путешествовать по столице страны, городские власти, гиды и эксперты по туризму и культуре подготовили проект – карту центра Лондона, на которой указаны наиболее интересные для прогулок места.Сеть пешеходных маршрутов охватывает территорию от Риджентс-парка на севере до Южного берега Темзы и от Уайтчепела на востоке до Гайд-парка. Дорога связывает транспортные узлы с популярными туристическими местами, тихими улочками и зелеными зонами.Маршруты проходят, например, через тихие уголки Сохо и закоулки Саутворка.Бумажные копии новых карт пешеходных маршрутов можно бесплатно взять в турофисах или скачать в интернете.
https://ria.ru/20200310/1567769190.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, великобритания, лондон
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.
В Лондоне разработали необычные маршруты для туристов и местных жителей, чтобы сделать пешие прогулки по городу более интересными, сообщает
Lonely Planet.
Чтобы британцы стали больше путешествовать по столице страны, городские власти, гиды и эксперты по туризму и культуре подготовили проект – карту центра Лондона, на которой указаны наиболее интересные для прогулок места.
Сеть пешеходных маршрутов охватывает территорию от Риджентс-парка на севере до Южного берега Темзы и от Уайтчепела на востоке до Гайд-парка. Дорога связывает транспортные узлы с популярными туристическими местами, тихими улочками и зелеными зонами.
"Мы хотим, чтобы прогулки превратились в путешествия, чтобы люди могли больше двигаться", — отметили авторы проекта.
Маршруты проходят, например, через тихие уголки Сохо и закоулки Саутворка.
Бумажные копии новых карт пешеходных маршрутов можно бесплатно взять в турофисах или скачать в интернете.