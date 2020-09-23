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https://ria.ru/20200923/liviya-1577684046.html
Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ* в Северной Африке
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ликвидировала главаря террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:19
2020-09-23T22:19
ахмед аль-мисмари
северная африка
халифа хафтар
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a> ликвидировала главаря террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в <a href="http://ria.ru/location_Severnaja_Afrika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Африке</a>, говорится в заявлении представителя ЛНА <a href="http://ria.ru/person_Akhmed_al-Mismari/" target="_blank" data-auto="true">Ахмеда аль-Мисмари</a>.Согласно заявлению аль-Мисмари в Twitter, 15 сентября ЛНА объявила о ликвидации в ходе операции в городе Себха в юго-западной части <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> девяти боевиков ИГ*."Было объявлено, что среди ликвидированных лидер группировки (ИГ* – ред.) в Ливии, известный как Абу Абдалла ал-Либи. Однако после проведения расследования, задержания еще двух боевиков ИГ* в районе Гадва и сбора доказательств выяснилось, что ликвидированный - Абу Мааз аль-Ираки, известный так же, как Абу Абдалла аль-Ираки, лидер группировки ИГ* в Северной Африке, прибывший в Ливию 12 сентября 2014 года", - написал аль-Мисмари.Представитель ЛНА добавил, что аль-Ираки приехал в Ливию по поддельному ливийскому паспорту. Аль-Мисмари подчеркнул, что настоящее имя ликвидированного - Абдалла ар-Рубии, по происхождению он является курдом из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> и стал главарем ИГ* в Северной Африке после ликвидации в 2015 году Абдельазиза аль-Анбари, вместе с которым он прибыл на территорию страны.После свержения и убийства ливийского лидера <a href="http://ria.ru/person_Muammar_Kaddafi/" target="_blank" data-auto="true">Муаммара Каддафи</a> в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a>, правит сформированное при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.<br><br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/boevik-1577505258.html
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северная африка
триполи
ливия
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ахмед аль-мисмари, северная африка, халифа хафтар, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, оон, в мире

Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ* в Северной Африке

22:19 23.09.2020
583
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Mohammad Hannon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ликвидировала главаря террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Северной Африке, говорится в заявлении представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Согласно заявлению аль-Мисмари в Twitter, 15 сентября ЛНА объявила о ликвидации в ходе операции в городе Себха в юго-западной части Ливии девяти боевиков ИГ*.
"Было объявлено, что среди ликвидированных лидер группировки (ИГ* – ред.) в Ливии, известный как Абу Абдалла ал-Либи. Однако после проведения расследования, задержания еще двух боевиков ИГ* в районе Гадва и сбора доказательств выяснилось, что ликвидированный - Абу Мааз аль-Ираки, известный так же, как Абу Абдалла аль-Ираки, лидер группировки ИГ* в Северной Африке, прибывший в Ливию 12 сентября 2014 года", - написал аль-Мисмари.
Представитель ЛНА добавил, что аль-Ираки приехал в Ливию по поддельному ливийскому паспорту. Аль-Мисмари подчеркнул, что настоящее имя ликвидированного - Абдалла ар-Рубии, по происхождению он является курдом из Ирака и стал главарем ИГ* в Северной Африке после ликвидации в 2015 году Абдельазиза аль-Анбари, вместе с которым он прибыл на территорию страны.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 12:02
Устроили засаду. В Ираке задержали одного из главарей ИГ*
2712001
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Ахмед аль-МисмариСеверная АфрикаХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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