МИД назвал закон о запрете георгиевской ленточки в Латвии провокацией
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва осуждает принятие в Латвии закона о запрете георгиевской ленточки, это провокация, оскорбляющая память освободителей Европы от фашизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее депутаты Сейма Латвии поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты.
"Решительно осуждаем очередную попытку пересмотреть историю, фактически оспорить итоги Второй мировой войны, которые не подлежат ревизии. По сути, это провокационная затея, направленная против тех латышей, которые плечом к плечу с представителями других народов сражались за освобождение Европы и непосредственно Латвии от фашистского порабощения", - сказала она.
"Своей законодательной инициативой на запрет символа Победы - георгиевской ленточки - латвийские парламентарии оскорбляют память этих людей вместо того, чтобы низко поклониться им за возможность мирной жизни", - подчеркнула Захарова.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.