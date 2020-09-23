https://ria.ru/20200923/lentochka-1577668412.html

МИД назвал закон о запрете георгиевской ленточки в Латвии провокацией

Москва осуждает принятие в Латвии закона о запрете георгиевской ленточки, это провокация, оскорбляющая память освободителей Европы от фашизма, заявила... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:01

2020-09-23T17:01

2020-09-23T17:01

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Москва осуждает принятие в <a href="https://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвии</a> закона о запрете георгиевской ленточки, это провокация, оскорбляющая память освободителей Европы от фашизма, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> на брифинге.Ранее депутаты Сейма Латвии поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты."Своей законодательной инициативой на запрет символа Победы - георгиевской ленточки - латвийские парламентарии оскорбляют память этих людей вместо того, чтобы низко поклониться им за возможность мирной жизни", - подчеркнула Захарова.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

https://ria.ru/20200922/voyna-1577621191.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире