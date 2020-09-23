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МИД назвал закон о запрете георгиевской ленточки в Латвии провокацией
Москва осуждает принятие в Латвии закона о запрете георгиевской ленточки, это провокация, оскорбляющая память освободителей Европы от фашизма, заявила... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:01
2020-09-23T17:01
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Москва осуждает принятие в <a href="https://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвии</a> закона о запрете георгиевской ленточки, это провокация, оскорбляющая память освободителей Европы от фашизма, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> на брифинге.Ранее депутаты Сейма Латвии поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты."Своей законодательной инициативой на запрет символа Победы - георгиевской ленточки - латвийские парламентарии оскорбляют память этих людей вместо того, чтобы низко поклониться им за возможность мирной жизни", - подчеркнула Захарова.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
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россия
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире

МИД назвал закон о запрете георгиевской ленточки в Латвии провокацией

17:01 23.09.2020
528
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкция памяти "Георгиевская ленточка"
Акция памяти Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва осуждает принятие в Латвии закона о запрете георгиевской ленточки, это провокация, оскорбляющая память освободителей Европы от фашизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее депутаты Сейма Латвии поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты.
"Решительно осуждаем очередную попытку пересмотреть историю, фактически оспорить итоги Второй мировой войны, которые не подлежат ревизии. По сути, это провокационная затея, направленная против тех латышей, которые плечом к плечу с представителями других народов сражались за освобождение Европы и непосредственно Латвии от фашистского порабощения", - сказала она.
"Своей законодательной инициативой на запрет символа Победы - георгиевской ленточки - латвийские парламентарии оскорбляют память этих людей вместо того, чтобы низко поклониться им за возможность мирной жизни", - подчеркнула Захарова.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 19:0575 лет Великой Победы
Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияВ мире
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