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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/latviya-1577660115.html
В МИД Латвии прокомментировали инаугурацию Лукашенко
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко, которая прошла во Дворце независимости в Минске, не делает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:52
2020-09-23T14:52
протесты в белоруссии
эдгар ринкевич
мид латвии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>РИГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a> считает, что инаугурация белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которая прошла во Дворце независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не делает его законным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", – написал Ринкевич в своем <a href="https://twitter.com/edgarsrinkevics" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html
Ждём Эстонию. Они медлительные, могут к утру только очухаться))).
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минск
белоруссия
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эдгар ринкевич, мид латвии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В МИД Латвии прокомментировали инаугурацию Лукашенко

14:52 23.09.2020
1643
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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РИГА, 23 сен – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко, которая прошла во Дворце независимости в Минске, не делает его законным президентом Белоруссии.
"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", – написал Ринкевич в своем Twitter.
Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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Вчера, 13:57
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172520084
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Протесты в БелоруссииЭдгар РинкевичМИД ЛатвииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ждём Эстонию. Они медлительные, могут к утру только очухаться))).
23 сентября, 15:11
Стас ТитовСтас Титов
1010000
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