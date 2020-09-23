https://ria.ru/20200923/latviya-1577660115.html
В МИД Латвии прокомментировали инаугурацию Лукашенко
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко, которая прошла во Дворце независимости в Минске, не делает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:52
2020-09-23T14:52
2020-09-23T14:52
протесты в белоруссии
эдгар ринкевич
мид латвии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_5723b2ad432b00b052a1940e6cee14ce.jpg
<strong>РИГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a> считает, что инаугурация белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которая прошла во Дворце независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, не делает его законным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", – написал Ринкевич в своем <a href="https://twitter.com/edgarsrinkevics" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html
Стас Титов
Ждём Эстонию. Они медлительные, могут к утру только очухаться))).
11
7
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2618:1963_1400x0_80_0_0_5cb17f258dee642fb6d8d9f4cc124968.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдгар ринкевич, мид латвии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
РИГА, 23 сен – РИА Новости.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
считает, что инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко
, которая прошла во Дворце независимости в Минске
, не делает его законным президентом Белоруссии
.
"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", – написал Ринкевич в своем Twitter
.
Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.