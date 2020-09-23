https://ria.ru/20200923/kurs-1577651778.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 23 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:22

2020-09-23T13:22

2020-09-23T13:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 5,79 копейки, составив 82,1578 рубля.

https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика