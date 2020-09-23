https://ria.ru/20200923/kurs-1577651778.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 23 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549439_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a8f7e5713f9819a01e7b21a0332cbdf4.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 5,79 копейки, составив 82,1578 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549439_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_3efcf40b329ff96a2e2fb105b067501f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика