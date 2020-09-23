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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200923/kurs-1577651778.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 23 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 5,79 копейки, составив 82,1578 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 23 копейки

13:22 23.09.2020
1422
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки - до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки - до 76,3545 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 5,79 копейки, составив 82,1578 рубля.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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