https://ria.ru/20200923/kredity-1577681199.html

Правительство утвердило правила кредитования других стран

Правительство РФ утвердило правила предоставления кредитов другим странам, выделив категории, которым будет отказано в госзайме, соответствующее постановление... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:38

2020-09-23T20:38

2020-09-23T20:38

россия

правительство рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительство РФ</a> утвердило правила предоставления кредитов другим странам, выделив категории, которым будет отказано в госзайме, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.Так, в качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться страны, участвующие или завершившие участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран, до значимого улучшения финансово-экономического положения.Кроме того, доступ к российским госкредитам не смогут получить государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов, или причастные к финансированию террористических организаций, а также страны, в отношении которых действуют поддержанные Россией международные санкции, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования.Помимо этого, это государства, которые допустили дефолт по своим внешним долговым обязательствам и финансово-экономическое положение которых не претерпело значимого улучшения к моменту рассмотрения обращения о предоставлении кредита, а также страны, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска.На госкредит не смогут претендовать и страны с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации международных агентств <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> или S&P или ниже уровня "В3" по классификации Moody's, а также государства, по которым средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов по данным Блумберг."Предоставление государственных кредитов, а также исполнение обязательств РФ как кредитора в рамках предоставленных государственных кредитов не осуществляется в случае наличия (возникновения) у иностранного государства-заемщика: неурегулированной (просроченной) задолженности перед РФ по предоставленным бывшим <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> или РФ государственным кредитам; иных неурегулированных взаимных финансовых обязательств между РФ и иностранным государством-заемщиком", - говорится в документе.

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577366417.html

https://ria.ru/20200629/1573606663.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, экономика