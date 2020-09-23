https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577682973.html
Путин продлил действие мер по коронавирусу для иностранцев
Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря меры, введенные из-за коронавируса, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T21:27
2020-09-23T21:27
2020-09-23T22:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> продлил до 15 декабря меры, введенные из-за <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России, соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230036" target="_blank" rel="nofollow noopener">указ</a> опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, до 15 декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше.Срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.Кроме того, согласно указу, до 15 декабря могут пока остаться в России иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь.Добавляется, что в этот срок не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.Это не касается граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство России, создающих угрозы нацбезопасности страны, в том числе выступающих за изменение основ конституционного строя РФ или оказывающих содействие в терроризме.Также теперь разрешается выезд иностранцев на родину по документам, удостоверяющим личность, если их сроки истекли после 14 марта.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577680835.html
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577596120.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, в мире
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
продлил до 15 декабря меры, введенные из-за коронавируса
, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России, соответствующий указ
опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, до 15 декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше.
Срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.
Кроме того, согласно указу, до 15 декабря могут пока остаться в России иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь.
Добавляется, что в этот срок не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.
Это не касается граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство России, создающих угрозы нацбезопасности страны, в том числе выступающих за изменение основ конституционного строя РФ или оказывающих содействие в терроризме.
Также теперь разрешается выезд иностранцев на родину по документам, удостоверяющим личность, если их сроки истекли после 14 марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.