https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664567.html

Врачи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Пренебрежительное отношение к ношению масок в общественных местах и несоблюдение дистанции влияют на рост заболеваемости коронавирусом в Москве, считают... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:01

2020-09-23T16:01

2020-09-23T16:02

валерий вечорко

андрей тяжельников

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пренебрежительное отношение к ношению масок в общественных местах и несоблюдение дистанции влияют на рост заболеваемости коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, считают опрошенные РИА Новости медики."Надо отметить, что на рост заболеваемости, безусловно, влияет и пренебрежение защитными профилактическими мерами: несоблюдение социальной дистанции, пренебрежительное отношение к ношению масок в общественном месте... Хочется напомнить о благоразумии и ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, соблюдении мер предосторожности и применении профилактических мер в виде вакцинации", - заявил главный врач ГКБ 15 имени Филатова <a href="http://ria.ru/person_valeriy-vechorko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Вечорко</a>.В свою очередь главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_andrey-tyazhelnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Тяжельников</a> отметил, что москвичам необходимо принимать меры личной предосторожности."Маска защищает не только самого человека от заболевания, но и тех, кто находится с ним рядом в случае, если человек переносит заболевание бессимптомно и не подозревает об этом", - добавил врач.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вечорко, андрей тяжельников, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество