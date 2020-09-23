https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664459.html
У 65% заболевших COVID-19 в Москве нет симптомов
Порядка 65% больных COVID-19 в Москве - бессимптомные носители и лечатся на дому, в среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на коронавирус,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:58
2020-09-23T15:58
2020-09-23T15:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 65% больных COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - бессимптомные носители и лечатся на дому, в среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на коронавирус, сообщили РИА Новости опрошенные медики."Прирост новых случаев во многом объясняется и отлаженной системой раннего и своевременного выявления заболевших. В среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на COVID. Более того, около 65% выявленных больных - это бессимптомные носители, у которых не наблюдается осложнений и явных симптомов инфекции", - сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Главный врач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко добавил, что несмотря на рост случаев коронавируса в Москве, у многих болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме."У таких пациентов нет ярких симптомов инфекции, например лихорадки или снижения сатурации, не наблюдается осложнений. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому его вполне можно лечить в амбулаторных условиях, то есть на дому", - добавил специалист.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Порядка 65% больных COVID-19 в Москве
- бессимптомные носители и лечатся на дому, в среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на коронавирус, сообщили РИА Новости опрошенные медики.
"Прирост новых случаев во многом объясняется и отлаженной системой раннего и своевременного выявления заболевших. В среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на COVID. Более того, около 65% выявленных больных - это бессимптомные носители, у которых не наблюдается осложнений и явных симптомов инфекции", - сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Главный врач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко добавил, что несмотря на рост случаев коронавируса в Москве, у многих болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.
"У таких пациентов нет ярких симптомов инфекции, например лихорадки или снижения сатурации, не наблюдается осложнений. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому его вполне можно лечить в амбулаторных условиях, то есть на дому", - добавил специалист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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