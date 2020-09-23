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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html
Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах
Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:54
2020-09-23T15:54
распространение нового коронавируса
елена цыганова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей тяжельников
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Несмотря на небольшой рост новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.Как сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_andrey-tyazhelnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Тяжельников</a>, в последнюю неделю коронавирус снова вернулся во многие страны мира, но в Москве, несмотря на небольшой рост, ситуация не вызывает беспокойства."В <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> в сентябре подтвердили более 5 тысяч случаев в сутки - это в десятки раз больше заболевших, чем выявлялось ежедневно в мае-июне. Несмотря на это, в Москве ситуация не вызывает серьезного беспокойства. Темп прироста заболевания есть, однако он в четыре раза ниже, чем в начале июня. Так, среднесуточный темп прироста за последние 3 недели составляет 0,3%. А по нормам <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> данный показатель не должен превышать 1%", - отметил Тяжельников.В свою очередь заместитель главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням ДЗМ, заведующая научно-клиническим отделом МГЦ СПИД <a href="http://ria.ru/person_elena-tsyganova-/" target="_blank" data-auto="true">Елена Цыганова</a> отметила, что среднесуточный показатель темпа роста в Москве за последние две недели в четыре раза ниже, чем в начале июня."Количество заболевших за сутки в сентябре, если брать максимальный на сегодня показатель, почти в семь раз меньше, чем во время пика пандемии, 7 мая. А, например, в европейских мегаполисах - Мадриде, <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a>, <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердаме</a> и других - значительно выше, чем весной. В этих городах зафиксированы новые пиковые значения", - отметила Цыганова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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елена цыганова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей тяжельников, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, мадрид (город), вена, общество

Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах

15:54 23.09.2020
2810
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.
Как сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, в последнюю неделю коронавирус снова вернулся во многие страны мира, но в Москве, несмотря на небольшой рост, ситуация не вызывает беспокойства.
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15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Мадриде в сентябре подтвердили более 5 тысяч случаев в сутки - это в десятки раз больше заболевших, чем выявлялось ежедневно в мае-июне. Несмотря на это, в Москве ситуация не вызывает серьезного беспокойства. Темп прироста заболевания есть, однако он в четыре раза ниже, чем в начале июня. Так, среднесуточный темп прироста за последние 3 недели составляет 0,3%. А по нормам Роспотребнадзора данный показатель не должен превышать 1%", - отметил Тяжельников.
В свою очередь заместитель главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням ДЗМ, заведующая научно-клиническим отделом МГЦ СПИД Елена Цыганова отметила, что среднесуточный показатель темпа роста в Москве за последние две недели в четыре раза ниже, чем в начале июня.
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"Количество заболевших за сутки в сентябре, если брать максимальный на сегодня показатель, почти в семь раз меньше, чем во время пика пандемии, 7 мая. А, например, в европейских мегаполисах - Мадриде, Вене, Амстердаме и других - значительно выше, чем весной. В этих городах зафиксированы новые пиковые значения", - отметила Цыганова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена ЦыгановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТяжельниковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМадрид (город)ВенаОбщество
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