https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577638724.html

В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса

За сутки в России после коронавируса выписаны 5 750 человек, за все время выздоровели 923 699, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:37

2020-09-23T10:37

2020-09-23T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> выписаны 5 750 человек, за все время выздоровели 923 699, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 750 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 923 699", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество