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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577638608.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:35
2020-09-23T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> за сутки в Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%, 2. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> 0,3%", - говорится в сообщении.Прирост 0,4% зафиксирован в Псковской, Иркутской, Брянской, Свердловской, <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской областях</a> и Башкортостане.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), смоленская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:35 23.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%, 2. Москва, Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,4% зафиксирован в Псковской, Иркутской, Брянской, Свердловской, Владимирской областях и Башкортостане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
001010
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская область
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