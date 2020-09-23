https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577637057.html

Раскрыто главное условие передачи коронавируса

Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе, сообщает EurekAlert!. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:58

2020-09-23T09:58

2020-09-23T10:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе, сообщает<a href="https://www.eurekalert.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> EurekAlert!.</a>С помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.Выяснилось, что жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.По словам ученых, полученные данные объясняют, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/kovid-1577434015.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша