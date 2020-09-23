Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:58 23.09.2020 (обновлено: 10:00 23.09.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе, сообщает EurekAlert!.
С помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.
Выяснилось, что жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.
По словам ученых, полученные данные объясняют, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом.
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