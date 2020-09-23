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Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал
При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020
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балтийский флот вмф россии
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
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РИА Новости
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балтийский флот вмф россии, в мире

Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал

13:38 23.09.2020 (обновлено: 13:50 23.09.2020)
404
© Depositphotos / MaykovNikitaЭресуннский мост
Эресуннский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / MaykovNikita
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
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Балтийский флот ВМФ РоссииВ мире
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