https://ria.ru/20200923/korabl-1577653685.html

Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал

При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:38

2020-09-23T13:38

2020-09-23T13:50

балтийский флот вмф россии

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийский флот вмф россии, в мире