https://ria.ru/20200923/korabl-1577653685.html
Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал
При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:38
2020-09-23T13:38
2020-09-23T13:50
балтийский флот вмф россии
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> При столкновении малого противолодочного корабля "Казанец" с рефрижератором пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийский флот вмф россии, в мире