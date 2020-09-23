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Стартовала заявочная кампания конкурса "Лучший социальный проект года"
Открыт прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" – одного из проектов президентской платформы "Россия РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:01
2020-09-23T17:01
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Открыт прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Региональный этап, в рамках которого будут определены лучшие практики и методики решения социальных проблем, будет проходить с сентября по ноябрь 2020 года в регионах России. Каждый субъект РФ самостоятельно определяет точные даты заявочных кампаний. Подать заявку на участие можно на официальном сайте "Лучшего социального проекта года". Заявки принимаются в рамках основных номинаций, которые охватывают практически все сферы жизни – это дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации. В 2020 году введены дополнительные 4 номинации для некоммерческого сектора, охватывающие проекты в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий."В этом году мы назовем лучшие проекты в 8 номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого сектора. Главное требование для всех участников – это наличие уже действующего проекта, который помогает решать социальные проблемы и эффективная бизнес-модель", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" реализуется с 2015 года и направлен на выявление лучших практик развития социальной сферы России через организацию предпринимательской деятельности и популяризацию нового направления развития экономики страны. Цель проекта – найти и выявить лучшие проекты для развития социальной сферы в регионах и организации новых направлений социального бизнеса. За 5 лет проведения конкурса участие в нем приняли более 3500 проектов из всех регионов России. Ежегодно количество участников увеличивается в полтора-два раза.
https://ria.ru/20200522/1571859121.html
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РИА Новости
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алексей комиссаров, общество

Стартовала заявочная кампания конкурса "Лучший социальный проект года"

17:01 23.09.2020
587
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПлатформа "Россия - страна возможностей"
Платформа Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Открыт прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Региональный этап, в рамках которого будут определены лучшие практики и методики решения социальных проблем, будет проходить с сентября по ноябрь 2020 года в регионах России. Каждый субъект РФ самостоятельно определяет точные даты заявочных кампаний.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте "Лучшего социального проекта года". Заявки принимаются в рамках основных номинаций, которые охватывают практически все сферы жизни – это дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации. В 2020 году введены дополнительные 4 номинации для некоммерческого сектора, охватывающие проекты в сфере образования, социальных услуг, развития городских и сельских территорий.
"В этом году мы назовем лучшие проекты в 8 номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого сектора. Главное требование для всех участников – это наличие уже действующего проекта, который помогает решать социальные проблемы и эффективная бизнес-модель", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Ночь карьеры - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
22 мая, 18:45
Платформа "Россия – страна возможностей" запустила проект "Время карьеры"
Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" реализуется с 2015 года и направлен на выявление лучших практик развития социальной сферы России через организацию предпринимательской деятельности и популяризацию нового направления развития экономики страны. Цель проекта – найти и выявить лучшие проекты для развития социальной сферы в регионах и организации новых направлений социального бизнеса. За 5 лет проведения конкурса участие в нем приняли более 3500 проектов из всех регионов России. Ежегодно количество участников увеличивается в полтора-два раза.
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Алексей КомиссаровОбщество
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