https://ria.ru/20200923/kompleks-1577683550.html

Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в терминал в Подмосковье

Сеть гипермаркетов Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса в Московской области, говорится в сообщении Минпромторга... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T21:59

2020-09-23T21:59

2020-09-23T21:59

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

петер альтмайер

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

андрей воробьев

германия

московская область (подмосковье)

чехия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сеть гипермаркетов Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ.Отмечается, что глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>, министр экономики и энергетики <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Peter_Altmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Петер Альтмайер</a>, губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> и владелец Globus Томас Брух в среду приняли участие в торжественном открытии логистического терминала компании."В проект было инвестировано порядка 6,5 миллиарда рублей. Данный центр обеспечит работой 900 человек и станет ещё одним шагом в развитии российско-германского бизнес-сотрудничества. Кроме того, это первое в России здание, сертифицированное по стандарту строительства "здоровой среды" для сотрудников Fitwell", - говорится в сообщении."Мы приветствуем подобные масштабные инфраструктурные проекты в торговой сфере. Они позволяют совершенствовать и ускорять работу товаропроводящей сети, и, одновременно, обеспечивают гарантированный спрос для продукции местных производителей, что очень важно для малого и среднего бизнеса и региона в целом", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в релизе.Globus - международная сеть гипермаркетов, была основана в 1828 году. Магазины сети представлены в Германии, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> и России. В состав холдинга Globus Group, помимо гипермаркетов, входят строительные магазины Globus Baumarkt и магазины электроники Alpha-Tecc. Первый магазин Globus в России был открыт в 2006 году. Сейчас российская сеть представлена 17 гипермаркетами в центральной части страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575366012.html

германия

московская область (подмосковье)

чехия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерческая недвижимость, петер альтмайер, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей воробьев, германия, московская область (подмосковье), чехия, экономика