На Новгородчине компенсируют студентам-врачам обучение в ординатуре
16:20 23.09.2020 (обновлено: 16:21 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтудент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
НОВГОРОД, 23 сен – РИА Новости. Новгородская областная Дума одобрила областной законопроект "О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в 2020 — 2022 годах", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект предусматривает компенсацию расходов на обучение в ординатуре будущим медикам, проходящим обучение за собственный счет и планирующим после окончания учебы трудиться в учреждениях здравоохранения Новгородской области. Размер компенсации составит 190 тысяч рублей за год обучения.
В период обучения в ординатуре и в течение 5 лет после ее окончания получатель меры соцподдержки обязан трудоустроиться и осуществлять трудовую деятельность в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области.
По словам спикера областной Думы Елены Писаревой, компенсация будущим врачам затрат на обучение в ординатуре – своевременная инициатива. По ее мнению, законопроект позволит улучшить кадровую ситуацию в отрасли здравоохранения.
"Период пандемии показал, насколько важно, чтобы наше здравоохранение работало, развивалось и было способно отвечать всем вызовам времени. Значимость медицинских работников для общества за этот короткий срок выросла в разы. А потому особую, крайне острую актуальность в нынешних условиях приобрел вопрос подготовки кадров для медучреждений региона", — сказала Писарева.