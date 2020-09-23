https://ria.ru/20200923/kompensatsiya-1577665776.html

На Новгородчине компенсируют студентам-врачам обучение в ординатуре

Новгородская областная Дума одобрила областной законопроект "О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:20

2020-09-23T16:20

2020-09-23T16:21

новгородская областная дума

новгородская область

общество

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<strong>НОВГОРОД, 23 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Новгородская областная Дума</a> одобрила областной законопроект "О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в 2020 — 2022 годах", сообщает пресс-служба регионального парламента.Законопроект предусматривает компенсацию расходов на обучение в ординатуре будущим медикам, проходящим обучение за собственный счет и планирующим после окончания учебы трудиться в учреждениях здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>. Размер компенсации составит 190 тысяч рублей за год обучения. В период обучения в ординатуре и в течение 5 лет после ее окончания получатель меры соцподдержки обязан трудоустроиться и осуществлять трудовую деятельность в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области.По словам спикера областной Думы Елены Писаревой, компенсация будущим врачам затрат на обучение в ординатуре – своевременная инициатива. По ее мнению, законопроект позволит улучшить кадровую ситуацию в отрасли здравоохранения."Период пандемии показал, насколько важно, чтобы наше здравоохранение работало, развивалось и было способно отвечать всем вызовам времени. Значимость медицинских работников для общества за этот короткий срок выросла в разы. А потому особую, крайне острую актуальность в нынешних условиях приобрел вопрос подготовки кадров для медучреждений региона", — сказала <a href="http://ria.ru/person_NikolajjPisarev/" target="_blank" data-auto="true">Писарева</a>.

https://ria.ru/20200721/1574651228.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская областная дума, новгородская область, общество