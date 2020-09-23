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Президент Узбекистана предложил создать комитет по Афганистану при ООН
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в среду на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать при организации постоянно действующий комитет по... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:53
2020-09-23T17:53
шавкат мирзиеев
узбекистан
в мире
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<strong>ТАШКЕНТ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a> <a href="http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/" target="_blank" data-auto="true">Шавкат Мирзиеев</a>, выступая в среду на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, предложил создать при организации постоянно действующий комитет по содействию развитию <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>."Целесообразно создать при Организации Объединенных Наций постоянно действующий комитет. Основной задачей должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана", — заявил Мирзиеев в ходе видеовыступления, трансляция которого идет по нескольким местным телеканалам на трех языках – узбекском, русском и английском.Президент Узбекистана считает, что этот комитет будет "прислушиваться к мнениям и чаяньям этого многострадального народа". Он напомнил, что в целях вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы Узбекистан приступил к реализации крупных инфраструктурных проектов в этой стране – строительству линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана."По нашему убеждению, вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания Организации Объединенных Наций", — добавил Мирзиеев.В марте 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a> на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019 года пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти Узбекистана предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде. В начале сентября этого года узбекистанский МИД подтвердили готовность провести один из раундов межафганских мирных переговоров в Самарканде.Также на сессии Генассамблеи Шавкат Мирзиеев предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>.Президент Узбекистана отметил, что перед странами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача по обеспечению глубокой интеграции региона в глобальные экономические и транспортные коридоры.Он напомнил, что общим достижением стран региона стали регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии. "В отношениях между государствами мы смогли создать атмосферу добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения", — добавил глава Узбекистана.Ранее Мирзиеев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая – в ноябре 2019 года в Ташкенте. Ранее заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, ранее планировавшаяся в августе в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесена на осень.Относительно ситуации с эпидемией глава Узбекистана высказал мнение о необходимости создания международного кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии коронавируса COVID-19. Президент Узбекистана отметил, что в этом документе должны быть отражены обязательства государств перед своими гражданами и международными партнерами."Мы поддерживаем также предложение генерального секретаря <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриша</a> о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса", — добавил Мирзиеев.Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20180228/1515412486.html
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577551873.html
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шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире

Президент Узбекистана предложил создать комитет по Афганистану при ООН

17:53 23.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТАШКЕНТ, 23 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в среду на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать при организации постоянно действующий комитет по содействию развитию Афганистана.
"Целесообразно создать при Организации Объединенных Наций постоянно действующий комитет. Основной задачей должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана", — заявил Мирзиеев в ходе видеовыступления, трансляция которого идет по нескольким местным телеканалам на трех языках – узбекском, русском и английском.
Президент Узбекистана считает, что этот комитет будет "прислушиваться к мнениям и чаяньям этого многострадального народа". Он напомнил, что в целях вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы Узбекистан приступил к реализации крупных инфраструктурных проектов в этой стране – строительству линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана.
"По нашему убеждению, вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания Организации Объединенных Наций", — добавил Мирзиеев.
В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019 года пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти Узбекистана предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде. В начале сентября этого года узбекистанский МИД подтвердили готовность провести один из раундов межафганских мирных переговоров в Самарканде.
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Также на сессии Генассамблеи Шавкат Мирзиеев предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии.
Президент Узбекистана отметил, что перед странами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача по обеспечению глубокой интеграции региона в глобальные экономические и транспортные коридоры.
Он напомнил, что общим достижением стран региона стали регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии. "В отношениях между государствами мы смогли создать атмосферу добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения", — добавил глава Узбекистана.
Ранее Мирзиеев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая – в ноябре 2019 года в Ташкенте. Ранее заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, ранее планировавшаяся в августе в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесена на осень.
Относительно ситуации с эпидемией глава Узбекистана высказал мнение о необходимости создания международного кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии коронавируса COVID-19.
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Президент Узбекистана отметил, что в этом документе должны быть отражены обязательства государств перед своими гражданами и международными партнерами.
"Мы поддерживаем также предложение генерального секретаря Антониу Гутерриша о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса", — добавил Мирзиеев.
Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Шавкат МирзиеевУзбекистанВ мире
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