https://ria.ru/20200923/komitet-1577672166.html

Президент Узбекистана предложил создать комитет по Афганистану при ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в среду на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать при организации постоянно действующий комитет по... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:53

2020-09-23T17:53

2020-09-23T17:53

шавкат мирзиеев

узбекистан

в мире

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<strong>ТАШКЕНТ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a> <a href="http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/" target="_blank" data-auto="true">Шавкат Мирзиеев</a>, выступая в среду на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, предложил создать при организации постоянно действующий комитет по содействию развитию <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>."Целесообразно создать при Организации Объединенных Наций постоянно действующий комитет. Основной задачей должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана", — заявил Мирзиеев в ходе видеовыступления, трансляция которого идет по нескольким местным телеканалам на трех языках – узбекском, русском и английском.Президент Узбекистана считает, что этот комитет будет "прислушиваться к мнениям и чаяньям этого многострадального народа". Он напомнил, что в целях вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы Узбекистан приступил к реализации крупных инфраструктурных проектов в этой стране – строительству линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана."По нашему убеждению, вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания Организации Объединенных Наций", — добавил Мирзиеев.В марте 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a> на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019 года пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти Узбекистана предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде. В начале сентября этого года узбекистанский МИД подтвердили готовность провести один из раундов межафганских мирных переговоров в Самарканде.Также на сессии Генассамблеи Шавкат Мирзиеев предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>.Президент Узбекистана отметил, что перед странами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача по обеспечению глубокой интеграции региона в глобальные экономические и транспортные коридоры.Он напомнил, что общим достижением стран региона стали регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии. "В отношениях между государствами мы смогли создать атмосферу добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения", — добавил глава Узбекистана.Ранее Мирзиеев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая – в ноябре 2019 года в Ташкенте. Ранее заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, ранее планировавшаяся в августе в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесена на осень.Относительно ситуации с эпидемией глава Узбекистана высказал мнение о необходимости создания международного кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии коронавируса COVID-19. Президент Узбекистана отметил, что в этом документе должны быть отражены обязательства государств перед своими гражданами и международными партнерами."Мы поддерживаем также предложение генерального секретаря <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриша</a> о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса", — добавил Мирзиеев.Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20180228/1515412486.html

https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577551873.html

узбекистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шавкат мирзиеев, узбекистан, в мире