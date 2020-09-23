https://ria.ru/20200923/kolledzh-1577679144.html

Новое здание музыкального колледжа имени Прокофьева открыто в Пушкине

Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, в котором также разместится детская музыкальная школа, открылось в среду в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:54

2020-09-23T19:54

2020-09-23T19:54

новости подмосковья

сергей прокофьев

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Prokofev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Прокофьева</a>, в котором также разместится детская музыкальная школа, открылось в среду в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба облправительства.Здание построено по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a> взамен сгоревшего в 2016 году."И преподаватели, и выпускники колледжа очень востребованы — это одаренные люди, которые продолжают учить следующие поколения. Детская музыкальная школа находилась в стареньком домике, а сейчас в современном здании с просторными классами. Но самое главное – это легендарные преподаватели. В 2021 колледжу исполняется 55 лет, в нем есть педагоги, которые работают практически с первого дня. Это заслуживает уважения", — привели в пресс-службе слова Воробьева на церемонии открытия.В рамках нацпроекта "Культура" и областной программы для колледжа закуплены музыкальные инструменты, интерактивные панели, специализированная литература. Губернатор также вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для концертных роялей Steinway.Вместе с губернаторам на открытие здания приехал народный артист РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Butman/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Бутман</a>. "Можно только радоваться какое внимание уделяется культуре в Московской области. В колледже — два Steinway, великолепный зал, у саксофонистов инструменты, которые в мое время были только в госоркестрах. Есть бас-саксофон – это вообще редкий инструмент", — сказал он.В колледже имени Прокофьева обучаются 230 человек по направлениям вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, инструментальное исполнительство, народное пение. В этом году введены новые образовательные программы – музыкальное искусство эстрады и музыкальное звукооператорское мастерство. Планируется увеличить количество учащихся, добавить новые специальности, открыть спецкурсы пианистов, альтистов, саксофонистов, которые будут курировать <a href="http://ria.ru/person_Denis_Macuev/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мацуев</a>, <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Bashmet/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Башмет</a> и Игорь Бутман, добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20200526/1572005109.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей прокофьев, андрей воробьев, московская область (подмосковье)