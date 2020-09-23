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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200923/kolledzh-1577679144.html
Новое здание музыкального колледжа имени Прокофьева открыто в Пушкине
Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, в котором также разместится детская музыкальная школа, открылось в среду в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:54
2020-09-23T19:54
новости подмосковья
сергей прокофьев
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Prokofev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Прокофьева</a>, в котором также разместится детская музыкальная школа, открылось в среду в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба облправительства.Здание построено по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a> взамен сгоревшего в 2016 году."И преподаватели, и выпускники колледжа очень востребованы — это одаренные люди, которые продолжают учить следующие поколения. Детская музыкальная школа находилась в стареньком домике, а сейчас в современном здании с просторными классами. Но самое главное – это легендарные преподаватели. В 2021 колледжу исполняется 55 лет, в нем есть педагоги, которые работают практически с первого дня. Это заслуживает уважения", — привели в пресс-службе слова Воробьева на церемонии открытия.В рамках нацпроекта "Культура" и областной программы для колледжа закуплены музыкальные инструменты, интерактивные панели, специализированная литература. Губернатор также вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для концертных роялей Steinway.Вместе с губернаторам на открытие здания приехал народный артист РФ <a href="http://ria.ru/person_Igor_Butman/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Бутман</a>. "Можно только радоваться какое внимание уделяется культуре в Московской области. В колледже — два Steinway, великолепный зал, у саксофонистов инструменты, которые в мое время были только в госоркестрах. Есть бас-саксофон – это вообще редкий инструмент", — сказал он.В колледже имени Прокофьева обучаются 230 человек по направлениям вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, инструментальное исполнительство, народное пение. В этом году введены новые образовательные программы – музыкальное искусство эстрады и музыкальное звукооператорское мастерство. Планируется увеличить количество учащихся, добавить новые специальности, открыть спецкурсы пианистов, альтистов, саксофонистов, которые будут курировать <a href="http://ria.ru/person_Denis_Macuev/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мацуев</a>, <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Bashmet/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Башмет</a> и Игорь Бутман, добавили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20200526/1572005109.html
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сергей прокофьев, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Новое здание музыкального колледжа имени Прокофьева открыто в Пушкине

19:54 23.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия нового здания Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия нового здания Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, в котором также разместится детская музыкальная школа, открылось в среду в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба облправительства.
Здание построено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева взамен сгоревшего в 2016 году.
"И преподаватели, и выпускники колледжа очень востребованы — это одаренные люди, которые продолжают учить следующие поколения. Детская музыкальная школа находилась в стареньком домике, а сейчас в современном здании с просторными классами. Но самое главное – это легендарные преподаватели. В 2021 колледжу исполняется 55 лет, в нем есть педагоги, которые работают практически с первого дня. Это заслуживает уважения", — привели в пресс-службе слова Воробьева на церемонии открытия.
В рамках нацпроекта "Культура" и областной программы для колледжа закуплены музыкальные инструменты, интерактивные панели, специализированная литература. Губернатор также вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для концертных роялей Steinway.
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26 мая, 14:07Новости Подмосковья
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Вместе с губернаторам на открытие здания приехал народный артист РФ Игорь Бутман. "Можно только радоваться какое внимание уделяется культуре в Московской области. В колледже — два Steinway, великолепный зал, у саксофонистов инструменты, которые в мое время были только в госоркестрах. Есть бас-саксофон – это вообще редкий инструмент", — сказал он.
В колледже имени Прокофьева обучаются 230 человек по направлениям вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, инструментальное исполнительство, народное пение. В этом году введены новые образовательные программы – музыкальное искусство эстрады и музыкальное звукооператорское мастерство. Планируется увеличить количество учащихся, добавить новые специальности, открыть спецкурсы пианистов, альтистов, саксофонистов, которые будут курировать Денис Мацуев, Юрий Башмет и Игорь Бутман, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяСергей ПрокофьевАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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