Новое здание музыкального колледжа имени Прокофьева открыто в Пушкине
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия нового здания Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, в котором также разместится детская музыкальная школа, открылось в среду в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба облправительства.
Здание построено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева взамен сгоревшего в 2016 году.
"И преподаватели, и выпускники колледжа очень востребованы — это одаренные люди, которые продолжают учить следующие поколения. Детская музыкальная школа находилась в стареньком домике, а сейчас в современном здании с просторными классами. Но самое главное – это легендарные преподаватели. В 2021 колледжу исполняется 55 лет, в нем есть педагоги, которые работают практически с первого дня. Это заслуживает уважения", — привели в пресс-службе слова Воробьева на церемонии открытия.
В рамках нацпроекта "Культура" и областной программы для колледжа закуплены музыкальные инструменты, интерактивные панели, специализированная литература. Губернатор также вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для концертных роялей Steinway.
Вместе с губернаторам на открытие здания приехал народный артист РФ Игорь Бутман. "Можно только радоваться какое внимание уделяется культуре в Московской области. В колледже — два Steinway, великолепный зал, у саксофонистов инструменты, которые в мое время были только в госоркестрах. Есть бас-саксофон – это вообще редкий инструмент", — сказал он.
В колледже имени Прокофьева обучаются 230 человек по направлениям вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, инструментальное исполнительство, народное пение. В этом году введены новые образовательные программы – музыкальное искусство эстрады и музыкальное звукооператорское мастерство. Планируется увеличить количество учащихся, добавить новые специальности, открыть спецкурсы пианистов, альтистов, саксофонистов, которые будут курировать Денис Мацуев, Юрий Башмет и Игорь Бутман, добавили в пресс-службе.