https://ria.ru/20200923/khimoruzhie-1577649877.html

В Кремле отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ

В Кремле отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ: Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, заявил... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:08

2020-09-23T13:08

2020-09-23T14:03

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

германия

дмитрий песков

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ: Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Совершенно недопустимо присутствие химического оружия или каких-то его элементов будь то в России, или в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> или еще где-то, потому что мы были и остаемся верны всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Песков журналистам.По его словам, то, что произошло в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> является большим вопросом. "Мы намерены в этом разобраться, мы хотим в этом разобраться. Пока у нас в руках, в руках у российских следователей нет никаких фактов, которые бы указывали на присутствие отравляющих веществ в его организме, тем более отравляющих веществ, которые относятся к категории боевых отравляющих веществ. Как утверждают наши коллеги из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, эти вещества есть, мы неоднократно обращались ко всем с просьбой поделиться с нами этой информацией, по-прежнему ее ожидаем и убеждены, что поступление этой информации поможет нам существенно продвинуться в этом деле", - добавил Песков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

https://ria.ru/20200911/provokatsiya-1577120095.html

https://ria.ru/20200918/khimoruzhie-1577437405.html

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германия

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, германия, дмитрий песков, европа, в мире