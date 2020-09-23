https://ria.ru/20200923/kazn-1577635299.html

В США казнили мужчину, убившего "колдунью"

Власти США во вторник казнили заключенного, 19 лет назад изнасиловавшего и убившего девушку, которую подозревал в применении к нему колдовства, сообщает... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:00

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2020-09-23T09:07

министерство юстиции сша

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> во вторник казнили заключенного, 19 лет назад изнасиловавшего и убившего девушку, которую подозревал в применении к нему колдовства, сообщает телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерства юстиции США</a>, в 2001 году Уильям Эммет ЛеКрой проник в дом к 30-летней Джоан Ли Тислер, изнасиловал, а затем убил ее. После этого он угнал машину Тислер и направился к канадской границе, где был задержан.Впоследствии во время разговора с психиатром ЛеКрой заявил, что "считал Джоан Тислер няней, которая сексуально надругалась над ним двадцать лет назад". Он был убежден, что девушка наложила на него заклятие, которое необходимо было снять.Как отмечает CNN, во вторник защита ЛеКроя подала апелляцию об отсрочке казни в Верховный суд США, однако ходатайство было отклонено. ЛеКрой скончался во вторник вечером в результате введения смертельной инъекции, сообщает телеканал.Казнь ЛеКроя стала шестой по счету с тех пор, как в июле Верховный суд США впервые за 17 лет разрешил проведение казней в федеральных тюрьмах.

https://ria.ru/20191221/1562665905.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, сша, в мире