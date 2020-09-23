https://ria.ru/20200923/kamenskikh-1577684711.html

Настя Каменских возмутила подписчиков обнаженным фото

Певица Настя Каменских продемонстрировала подписчикам в Instagram свои откровенные снимки, которые спровоцировали волну критики от фанатов. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:54

2020-09-23T22:54

2020-09-23T23:02

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Певица Настя Каменских продемонстрировала подписчикам в Instagram свои откровенные снимки, которые спровоцировали волну критики от фанатов.На фотографиях девушка позирует топлес, прикрывая грудь руками. "Я верю в то, что все в мире — это энергия… Чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на частоту той реальности, которую мы хотим", — написала Каменских. Она добавила, что каждый день нужно начинать с “правильных мыслей, любви к себе и уверенности”. Поклонники засыпали певицу негативными комментариями и осудили ее за провокационные фото.“Я понимаю, когда оголяются те артисты, у кого нет таланта, и нечего показать, кроме голого тела, но зачем тебе это делать? У тебя же талантище, ты же такая умница, не будь как все, будь особенной, стань загадкой, недоступной для чужих глаз, оголяйся только для своего мужа!!!” - прокомментировала ekaterina.khrustaleva.“Явно не хватает внимания!!! Потап, очнись!! Это уже крик души”, - заявил iilellkaii.“Ни стыда, ни совести”, - написала lidiya_vasilyevna.Нашлись и те, кто поддержал исполнительницу. “Женственная, прекрасная, открытая, искренняя и чистая красота. Позитивная и светлая энергия от тебя, Настюша”, - поддержала певицу olesyamilinskaya.

https://ria.ru/20200907/glyukoza-1576853883.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес