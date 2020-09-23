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Настя Каменских возмутила подписчиков обнаженным фото
Певица Настя Каменских продемонстрировала подписчикам в Instagram свои откровенные снимки, которые спровоцировали волну критики от фанатов. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:54
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шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Певица Настя Каменских продемонстрировала подписчикам в Instagram свои откровенные снимки, которые спровоцировали волну критики от фанатов.На фотографиях девушка позирует топлес, прикрывая грудь руками. "Я верю в то, что все в мире — это энергия… Чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на частоту той реальности, которую мы хотим", — написала Каменских. Она добавила, что каждый день нужно начинать с “правильных мыслей, любви к себе и уверенности”. Поклонники засыпали певицу негативными комментариями и осудили ее за провокационные фото.“Я понимаю, когда оголяются те артисты, у кого нет таланта, и нечего показать, кроме голого тела, но зачем тебе это делать? У тебя же талантище, ты же такая умница, не будь как все, будь особенной, стань загадкой, недоступной для чужих глаз, оголяйся только для своего мужа!!!” - прокомментировала ekaterina.khrustaleva.“Явно не хватает внимания!!! Потап, очнись!! Это уже крик души”, - заявил iilellkaii.“Ни стыда, ни совести”, - написала lidiya_vasilyevna.Нашлись и те, кто поддержал исполнительницу. “Женственная, прекрасная, открытая, искренняя и чистая красота. Позитивная и светлая энергия от тебя, Настюша”, - поддержала певицу olesyamilinskaya.
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шоу-бизнес

Настя Каменских возмутила подписчиков обнаженным фото

22:54 23.09.2020 (обновлено: 23:02 23.09.2020)
4640
© Фото : Страница в Instagram Насти КаменскихНастя Каменских
Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Страница в Instagram Насти Каменских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Настя Каменских продемонстрировала подписчикам в Instagram свои откровенные снимки, которые спровоцировали волну критики от фанатов.
На фотографиях девушка позирует топлес, прикрывая грудь руками. "Я верю в то, что все в мире — это энергия… Чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на частоту той реальности, которую мы хотим", — написала Каменских. Она добавила, что каждый день нужно начинать с “правильных мыслей, любви к себе и уверенности”.
Поклонники засыпали певицу негативными комментариями и осудили ее за провокационные фото.
“Я понимаю, когда оголяются те артисты, у кого нет таланта, и нечего показать, кроме голого тела, но зачем тебе это делать? У тебя же талантище, ты же такая умница, не будь как все, будь особенной, стань загадкой, недоступной для чужих глаз, оголяйся только для своего мужа!!!” - прокомментировала ekaterina.khrustaleva.
“Явно не хватает внимания!!! Потап, очнись!! Это уже крик души”, - заявил iilellkaii.
“Ни стыда, ни совести”, - написала lidiya_vasilyevna.
Нашлись и те, кто поддержал исполнительницу.
“Женственная, прекрасная, открытая, искренняя и чистая красота. Позитивная и светлая энергия от тебя, Настюша”, - поддержала певицу olesyamilinskaya.
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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