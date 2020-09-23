https://ria.ru/20200923/italiya-1577678306.html

В Италии задержали туриста, нацарапавшего инициалы на стенах Колизея

В Риме сотрудники службы безопасности Колизея поймали туриста, который нацарапал на стене достопримечательности свои инициалы, сообщает Independent. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:41

2020-09-23T19:41

2020-09-23T19:41

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ливан

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>В Риме сотрудники службы безопасности Колизея поймали туриста, который нацарапал на стене достопримечательности свои инициалы, <a href="https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/rome-tourist-colosseum-carved-initials-police-italy-b549001.html" target="_blank">сообщает</a> Independent.Охранники увидели, как мужчина "оставил автограф" на камне на первом этаже здания, и вызвали карабинеров.Полицейские выяснили, что нарушитель — 32-летний ирландский путешественник. Ему было предъявлено обвинения в нанесении ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение.Неясно, какой будет штраф в этом случае, но в прошлом российский турист был оштрафован на 20 тысяч евро и получил четыре года условно за вырезание гигантской буквы "K" на стенах Колизея.В марте 2015 года были оштрафованы две американские туристы, выцарапавшие свои инициалы на древних стенах. В том же году за аналогичное преступление пришлось уплатить штраф путешественнику из Ливана.

https://ria.ru/20200919/samara-1577278008.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, колизей, новости - туризм, рим, италия, сша, ливан