https://ria.ru/20200923/investproekty-1577681452.html

На Ставрополье реализуют 11 инвестпроектов пищепрома на 6,3 млрд рублей

На Ставрополье до конца 2020 года планируется реализовать 11 инвестпроектов в пищевой и перерабатывающей промышленности инвестиционной емкостью более 6,3... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:47

2020-09-23T20:47

2020-09-23T20:47

кочубеевский район

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости.</strong> На Ставрополье до конца 2020 года планируется реализовать 11 инвестпроектов в пищевой и перерабатывающей промышленности инвестиционной емкостью более 6,3 миллиарда рублей, в результате будет создано свыше 800 рабочих мест, сообщает Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности края.За 8 месяцев года в этой сфере уже реализовано три таких проекта с общим размером инвестиций в 717 миллионов рублей. Это комплекс по производству козьего молока и продуктов из него в <a href="http://ria.ru/location_SHpakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шпаковском районе</a>, производство хлебобулочных изделий в <a href="http://ria.ru/location_Novoaleksandrovsk/" target="_blank" data-auto="true">Новоалександровске</a> и производство молока и молочной продукции в Александровском районе.В числе крупных инвестпроектов, реализация которого запланирована на этот год, — строительство мясоперерабатывающего комбината в селе Ульяновка Минераловодского городского округа мощностью до 60,5 тонн мясных полуфабрикатов, колбас, и консервов в сутки. Стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей.До конца 2023 года на Ставрополье планируется реализовать еще 6 проектов в сфере переработки на сумму более 12 миллиардов рублей. Среди них — производство кондитерских изделий в <a href="http://ria.ru/location_Kochubeevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кочубеевском районе</a>, колбасных изделий и деликатесов в Нефтекумском городском округе, производство вина в Шпаковском районе, глубокая переработка зерна пшеницы в Кочубеевском районе, строительство перерабатывающих предприятий в границах РИП "АПП "Ставрополье".Кроме того, ведется работа по заключению инвестсоглашения между правительством <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> и ООО "Мира" о строительстве цеха глубокой переработки мяса индейки первоначальной мощностью 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год в Изобильненском городском округе, добавили в Комитете.

https://ria.ru/20200807/1575499926.html

кочубеевский район

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кочубеевский район, ставропольский край