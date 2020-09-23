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На Ставрополье реализуют 11 инвестпроектов пищепрома на 6,3 млрд рублей
На Ставрополье до конца 2020 года планируется реализовать 11 инвестпроектов в пищевой и перерабатывающей промышленности инвестиционной емкостью более 6,3... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:47
2020-09-23T20:47
кочубеевский район
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости.</strong> На Ставрополье до конца 2020 года планируется реализовать 11 инвестпроектов в пищевой и перерабатывающей промышленности инвестиционной емкостью более 6,3 миллиарда рублей, в результате будет создано свыше 800 рабочих мест, сообщает Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности края.За 8 месяцев года в этой сфере уже реализовано три таких проекта с общим размером инвестиций в 717 миллионов рублей. Это комплекс по производству козьего молока и продуктов из него в <a href="http://ria.ru/location_SHpakovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шпаковском районе</a>, производство хлебобулочных изделий в <a href="http://ria.ru/location_Novoaleksandrovsk/" target="_blank" data-auto="true">Новоалександровске</a> и производство молока и молочной продукции в Александровском районе.В числе крупных инвестпроектов, реализация которого запланирована на этот год, — строительство мясоперерабатывающего комбината в селе Ульяновка Минераловодского городского округа мощностью до 60,5 тонн мясных полуфабрикатов, колбас, и консервов в сутки. Стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей.До конца 2023 года на Ставрополье планируется реализовать еще 6 проектов в сфере переработки на сумму более 12 миллиардов рублей. Среди них — производство кондитерских изделий в <a href="http://ria.ru/location_Kochubeevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кочубеевском районе</a>, колбасных изделий и деликатесов в Нефтекумском городском округе, производство вина в Шпаковском районе, глубокая переработка зерна пшеницы в Кочубеевском районе, строительство перерабатывающих предприятий в границах РИП "АПП "Ставрополье".Кроме того, ведется работа по заключению инвестсоглашения между правительством <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> и ООО "Мира" о строительстве цеха глубокой переработки мяса индейки первоначальной мощностью 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год в Изобильненском городском округе, добавили в Комитете.
https://ria.ru/20200807/1575499926.html
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кочубеевский район, ставропольский край

На Ставрополье реализуют 11 инвестпроектов пищепрома на 6,3 млрд рублей

20:47 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкУкладчик хлеба выкладывает хлеб на лотки
Укладчик хлеба выкладывает хлеб на лотки - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. На Ставрополье до конца 2020 года планируется реализовать 11 инвестпроектов в пищевой и перерабатывающей промышленности инвестиционной емкостью более 6,3 миллиарда рублей, в результате будет создано свыше 800 рабочих мест, сообщает Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности края.
За 8 месяцев года в этой сфере уже реализовано три таких проекта с общим размером инвестиций в 717 миллионов рублей. Это комплекс по производству козьего молока и продуктов из него в Шпаковском районе, производство хлебобулочных изделий в Новоалександровске и производство молока и молочной продукции в Александровском районе.
В числе крупных инвестпроектов, реализация которого запланирована на этот год, — строительство мясоперерабатывающего комбината в селе Ульяновка Минераловодского городского округа мощностью до 60,5 тонн мясных полуфабрикатов, колбас, и консервов в сутки. Стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей.
До конца 2023 года на Ставрополье планируется реализовать еще 6 проектов в сфере переработки на сумму более 12 миллиардов рублей. Среди них — производство кондитерских изделий в Кочубеевском районе, колбасных изделий и деликатесов в Нефтекумском городском округе, производство вина в Шпаковском районе, глубокая переработка зерна пшеницы в Кочубеевском районе, строительство перерабатывающих предприятий в границах РИП "АПП "Ставрополье".
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На Ставрополье разработают закон об инициативном бюджетировании
Кроме того, ведется работа по заключению инвестсоглашения между правительством Ставропольского края и ООО "Мира" о строительстве цеха глубокой переработки мяса индейки первоначальной мощностью 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год в Изобильненском городском округе, добавили в Комитете.
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Кочубеевский районСтавропольский край
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