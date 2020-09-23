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Глава МИД Чехии назвал инаугурацию Лукашенко нелегитимной
Инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна, поскольку президентские выборы в Белоруссии не были свободными и честными, написал в среду в Twitter глава МИД... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:04
2020-09-23T16:04
томаш петршичек
александр лукашенко
мид чехии
чехия
белоруссия
в мире
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<strong>ПРАГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Инаугурация <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> нелегитимна, поскольку президентские выборы в Белоруссии не были свободными и честными, написал в среду в <a href="https://twitter.com/TPetricek/status/1308735852911173632" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава МИД Чехии <a href="https://ria.ru/person_tomash-petrshichek" target="_blank">Томаш Петршичек</a>.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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томаш петршичек, александр лукашенко, мид чехии, чехия, белоруссия, в мире

Глава МИД Чехии назвал инаугурацию Лукашенко нелегитимной

16:04 23.09.2020
808
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна, поскольку президентские выборы в Белоруссии не были свободными и честными, написал в среду в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

"Выборы (президента) в Белоруссии не были свободными и честными. Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко. Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - написал Петршичек.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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