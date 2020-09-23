https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577664779.html

Глава МИД Чехии назвал инаугурацию Лукашенко нелегитимной

Инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна, поскольку президентские выборы в Белоруссии не были свободными и честными, написал в среду в Twitter глава МИД... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:04

2020-09-23T16:04

2020-09-23T16:04

томаш петршичек

александр лукашенко

мид чехии

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ПРАГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Инаугурация <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> нелегитимна, поскольку президентские выборы в Белоруссии не были свободными и честными, написал в среду в <a href="https://twitter.com/TPetricek/status/1308735852911173632" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава МИД Чехии <a href="https://ria.ru/person_tomash-petrshichek" target="_blank">Томаш Петршичек</a>.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томаш петршичек, александр лукашенко, мид чехии, чехия, белоруссия, в мире