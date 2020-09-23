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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577652953.html
Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко была организована динамично, заняла полтора-два часа, сообщил РИА Новости в среду белорусский композитор, РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:31
2020-09-23T13:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Инаугурация президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> была организована динамично, заняла полтора-два часа, сообщил РИА Новости в среду белорусский композитор, автор песни с цитатой президента про "любимую" Евгений Олейник, получивший приглашение накануне.Ранее Олейник в соавторстве со своей супругой – поэтессой и певицей Юлией Быковой - написал композицию "Любимую не отдают", в которой использована цитата Лукашенко. Композицию исполняют белорусские и российские артисты, в том числе Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко. Лукашенко, обращаясь в августе, в преддверии президентских выборов, с посланием к белорусском народу и парламенту, заявил, что "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают"."Впечатления (от инаугурации – ред.) суперположительные, нам было очень приятно, что мы (с Быковой – ред.) оказали в числе приглашенных. Мы горды быть частью инаугурации президента, потому что мы в него верим, мы его по-человечески очень ценим... Атмосфера была торжественная, было много гостей… Все было организовано очень динамично. Церемония была не длительная - заняла от полутора до двух часов", - рассказал Олейник.Он также сообщил, что приглашение им с супругой поступило накануне.При этом он отметил, что не обратил внимание, присутствовали ли на церемонии иностранные гости. Банкета на инаугурации не было, однако перед началом церемонии прибывающим гостям предлагали воду без газа, чай, кофе, печенье и бутерброды, добавил композитор.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста, которые продолжаются до сих пор. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577648740.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/latushko-1577647600.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация

13:31 23.09.2020
1084
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко была организована динамично, заняла полтора-два часа, сообщил РИА Новости в среду белорусский композитор, автор песни с цитатой президента про "любимую" Евгений Олейник, получивший приглашение накануне.
Ранее Олейник в соавторстве со своей супругой – поэтессой и певицей Юлией Быковой - написал композицию "Любимую не отдают", в которой использована цитата Лукашенко. Композицию исполняют белорусские и российские артисты, в том числе Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко. Лукашенко, обращаясь в августе, в преддверии президентских выборов, с посланием к белорусском народу и парламенту, заявил, что "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают".
Церемония инаугурации Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:01
Белорусский депутат раскрыл подробности инаугурации Лукашенко
"Впечатления (от инаугурации – ред.) суперположительные, нам было очень приятно, что мы (с Быковой – ред.) оказали в числе приглашенных. Мы горды быть частью инаугурации президента, потому что мы в него верим, мы его по-человечески очень ценим... Атмосфера была торжественная, было много гостей… Все было организовано очень динамично. Церемония была не длительная - заняла от полутора до двух часов", - рассказал Олейник.
Он также сообщил, что приглашение им с супругой поступило накануне.
"Мы первый раз были на инаугурации, и ритуалы с конституцией, с флагами, весь этот церемониал произвел впечатление на всю жизнь. Речь президента после инаугурации… Потом все прошли во внутренний дворик (резиденции – ред.), где президент уже выступил как верховный главнокомандующий перед военными", - рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что не обратил внимание, присутствовали ли на церемонии иностранные гости. Банкета на инаугурации не было, однако перед началом церемонии прибывающим гостям предлагали воду без газа, чай, кофе, печенье и бутерброды, добавил композитор.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста, которые продолжаются до сих пор. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:48
Латушко назвал "беспрецедентной ситуацией" инаугурацию Лукашенко
41001315
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