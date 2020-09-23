https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577652953.html

Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко была организована динамично, заняла полтора-два часа, сообщил РИА Новости в среду белорусский композитор, РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:31

2020-09-23T13:31

2020-09-23T13:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Инаугурация президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> была организована динамично, заняла полтора-два часа, сообщил РИА Новости в среду белорусский композитор, автор песни с цитатой президента про "любимую" Евгений Олейник, получивший приглашение накануне.Ранее Олейник в соавторстве со своей супругой – поэтессой и певицей Юлией Быковой - написал композицию "Любимую не отдают", в которой использована цитата Лукашенко. Композицию исполняют белорусские и российские артисты, в том числе Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко. Лукашенко, обращаясь в августе, в преддверии президентских выборов, с посланием к белорусском народу и парламенту, заявил, что "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают"."Впечатления (от инаугурации – ред.) суперположительные, нам было очень приятно, что мы (с Быковой – ред.) оказали в числе приглашенных. Мы горды быть частью инаугурации президента, потому что мы в него верим, мы его по-человечески очень ценим... Атмосфера была торжественная, было много гостей… Все было организовано очень динамично. Церемония была не длительная - заняла от полутора до двух часов", - рассказал Олейник.Он также сообщил, что приглашение им с супругой поступило накануне.При этом он отметил, что не обратил внимание, присутствовали ли на церемонии иностранные гости. Банкета на инаугурации не было, однако перед началом церемонии прибывающим гостям предлагали воду без газа, чай, кофе, печенье и бутерброды, добавил композитор.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста, которые продолжаются до сих пор. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.

https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577648740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/latushko-1577647600.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире