https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577650615.html

Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко "фальшивая" и является фарсом. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:15

2020-09-23T13:15

2020-09-23T13:15

гитанас науседа

линас линкявичюс

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> "фальшивая" и является фарсом.Он также написал, что Лукашенко является "бывшим президентом Белоруссии". По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_MID_Litvy" target="_blank">МИД Литвы</a>, "незаконность (Лукашенко) - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями".В среду литовский лидер <a href="https://ria.ru/person_gitanas-nauseda" target="_blank">Гитанас Науседа</a> также назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а "режим Лукашенко" нелегитимным. Он призвал <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> тесно следить за ситуацией в Белоруссии и постоянно призывать власти страны соблюдать права человека.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html

https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576439590.html

Ольга Занкова фарс - это работа главы МИД Литвы пресс-секретарем кухарки тихановской 41

Ольга Занкова Вообще Литва и Польша показали себя во всей красе)) Чего мы о них и не знали - так увидели... 28

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литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире