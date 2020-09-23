Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом
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© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко "фальшивая" и является фарсом.
"Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация", - написал Линкявичюс в своем аккаунте в Twitter.
Он также написал, что Лукашенко является "бывшим президентом Белоруссии". По словам главы МИД Литвы, "незаконность (Лукашенко) - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями".
В среду литовский лидер Гитанас Науседа также назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а "режим Лукашенко" нелегитимным. Он призвал ООН тесно следить за ситуацией в Белоруссии и постоянно призывать власти страны соблюдать права человека.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
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