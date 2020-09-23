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Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко "фальшивая" и является фарсом. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:15
2020-09-23T13:15
гитанас науседа
линас линкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> "фальшивая" и является фарсом.Он также написал, что Лукашенко является "бывшим президентом Белоруссии". По словам главы <a href="https://ria.ru/organization_MID_Litvy" target="_blank">МИД Литвы</a>, "незаконность (Лукашенко) - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями".В среду литовский лидер <a href="https://ria.ru/person_gitanas-nauseda" target="_blank">Гитанас Науседа</a> также назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а "режим Лукашенко" нелегитимным. Он призвал <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> тесно следить за ситуацией в Белоруссии и постоянно призывать власти страны соблюдать права человека.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576439590.html
фарс - это работа главы МИД Литвы пресс-секретарем кухарки тихановской
41
Вообще Литва и Польша показали себя во всей красе)) Чего мы о них и не знали - так увидели...
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белоруссия
литва
РИА Новости
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гитанас науседа, линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом

13:15 23.09.2020
1054
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко "фальшивая" и является фарсом.

"Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация", - написал Линкявичюс в своем аккаунте в Twitter.

Он также написал, что Лукашенко является "бывшим президентом Белоруссии". По словам главы МИД Литвы, "незаконность (Лукашенко) - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями".
В среду литовский лидер Гитанас Науседа также назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а "режим Лукашенко" нелегитимным. Он призвал ООН тесно следить за ситуацией в Белоруссии и постоянно призывать власти страны соблюдать права человека.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 15:39Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
142300565
Обсудить9
Гитанас НауседаЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
фарс - это работа главы МИД Литвы пресс-секретарем кухарки тихановской
23 сентября, 13:16
О Ольга Занкова
3610004
Вообще Литва и Польша показали себя во всей красе)) Чего мы о них и не знали - так увидели...
23 сентября, 13:17
О Ольга Занкова
2410003
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