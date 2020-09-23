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https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577648740.html
Белорусский депутат раскрыл подробности инаугурации Лукашенко
Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла торжественно и с соблюдением всех атрибутов, сообщил РИА Новости глава парламентской... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:01
2020-09-23T13:01
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Церемония инаугурации президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> прошла торжественно и с соблюдением всех атрибутов, сообщил РИА Новости глава парламентской комиссии по иностранным делам Андрей Савиных.В среду в Минске состоялась церемония инаугурации Лукашенко.По его словам, на церемонию были приглашены представители всех трех ветвей власти, Конституционного и Верховного судов, депутаты. "Гостей было много", - сказал парламентарий.Савиных отметил, что не заметил на мероприятии представителей иностранного дипломатического корпуса. "Возможно, что их и не было", - сказал он."Церемония завершилась, приступаем к исполнению служебных обязанностей", - резюмировал парламентарий.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577644504.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусский депутат раскрыл подробности инаугурации Лукашенко

13:01 23.09.2020
3593
© РИА НовостиЦеремония инаугурации Александра Лукашенко
Церемония инаугурации Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла торжественно и с соблюдением всех атрибутов, сообщил РИА Новости глава парламентской комиссии по иностранным делам Андрей Савиных.
В среду в Минске состоялась церемония инаугурации Лукашенко.

"Я знал об инаугурации за несколько дней до мероприятия. Это первая подобная церемония, на которой я присутствовал. Прошла очень торжественно с соблюдением всех атрибутов государственной власти", - сказал Савиных.

По его словам, на церемонию были приглашены представители всех трех ветвей власти, Конституционного и Верховного судов, депутаты. "Гостей было много", - сказал парламентарий.
Савиных отметил, что не заметил на мероприятии представителей иностранного дипломатического корпуса. "Возможно, что их и не было", - сказал он.
"Церемония завершилась, приступаем к исполнению служебных обязанностей", - резюмировал парламентарий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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