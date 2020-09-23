Песков заявил, что не знал об инаугурации Лукашенко
12:44 23.09.2020 (обновлено: 12:45 23.09.2020)
2222
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он лично не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
"Я лично не располагал информацией об этом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что инаугурация состоится в среду.
Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации.