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Песков заявил, что не знал об инаугурации Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он лично не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:44
2020-09-23T12:45
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что он лично не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644351.html
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россия
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Песков заявил, что не знал об инаугурации Лукашенко

12:44 23.09.2020 (обновлено: 12:45 23.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он лично не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.

"Я лично не располагал информацией об этом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что инаугурация состоится в среду.

Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации.
Церемония инаугурации Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:11
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