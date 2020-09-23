https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577647316.html

Песков заявил, что не знал об инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он лично не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:44

2020-09-23T12:44

2020-09-23T12:45

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что он лично не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии инаугурации.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644351.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире