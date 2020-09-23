Экс-кандидат в президенты Дмитриев прокомментировал инаугурацию Лукашенко
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что после нынешней церемонией инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце".
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
"Этой инаугурацией власть окончательно закрылась во Дворце… Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют", - написал Дмитриев в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, прошла "тайная инаугурация". "Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это, когда эта поддержка есть", - добавил политик.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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