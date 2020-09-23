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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577645832.html
Экс-кандидат в президенты Дмитриев прокомментировал инаугурацию Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что после нынешней церемонией инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:26
2020-09-23T12:26
протесты в белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Дмитриев</a> считает, что после нынешней церемонией инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце".В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости."Этой инаугурацией власть окончательно закрылась во Дворце… Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют", - написал Дмитриев в своем официальном Telegram-канале.По его словам, прошла "тайная инаугурация". "Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это, когда эта поддержка есть", - добавил политик.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577644504.html
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андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Экс-кандидат в президенты Дмитриев прокомментировал инаугурацию Лукашенко

12:26 23.09.2020
1284
© Sputnik / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что после нынешней церемонией инаугурации "власть окончательно закрылась во дворце".
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
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"Этой инаугурацией власть окончательно закрылась во Дворце… Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют", - написал Дмитриев в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, прошла "тайная инаугурация". "Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это, когда эта поддержка есть", - добавил политик.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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Вчера, 12:16Протесты в Белоруссии
Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко
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