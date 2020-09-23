Лукашенко рассказал, в чем заключается сила белорусской власти
12:14 23.09.2020 (обновлено: 12:17 23.09.2020)
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на инаугурации, что социальная политика останется визитной карточкой страны при любых условиях.
Ранее в среду Sputnik Беларусь сообщил, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.
"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях", - заявил президент. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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