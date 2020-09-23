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Лукашенко рассказал, в чем заключается сила белорусской власти
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на инаугурации, что социальная политика останется визитной карточкой страны при любых условиях. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:14
2020-09-23T12:17
лидия ермошина
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил на инаугурации, что социальная политика останется визитной карточкой страны при любых условиях.Ранее в среду Sputnik Беларусь сообщил, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, в чем заключается сила белорусской власти

12:14 23.09.2020 (обновлено: 12:17 23.09.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на инаугурации, что социальная политика останется визитной карточкой страны при любых условиях.
Ранее в среду Sputnik Беларусь сообщил, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.

"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях", - заявил президент. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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