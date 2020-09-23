https://ria.ru/20200923/gretsiya-1577645632.html

Эксперты рассказали, что Россия и Греция готовятся открыть авиасообщение

Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:39

2020-09-23T12:39

2020-09-23T12:39

туризм

коронавирус covid-19

туризм

димитрис харитидис

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

крит (остров)

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афины

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52811.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Так, по информации управляющего директора крупного туроператора Димитриса Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения полетов: до двух в неделю.По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афины будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.О том, что рестарт полетов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и гендиректор другого крупного туроператора Александр Цандекиди. "Действительно, есть предварительная информация, что власти РФ готовы возобновить авиасообщение с этой страной. Российская сторона официально обратилась к греческой с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни", — сообщил он.Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели – до 5 октября. С 7 сентября страна готова принимать до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов: Афин, Салоников или Ираклиона (Крит). По прилету анализ придется сдать еще раз. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.По оценке Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ "с высокой долей вероятности" квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

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афины

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, димитрис харитидис, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, крит (остров), греция, афины