https://ria.ru/20200923/gretsiya-1577645632.html
Эксперты рассказали, что Россия и Греция готовятся открыть авиасообщение
Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:39
2020-09-23T12:39
2020-09-23T12:39
туризм
коронавирус covid-19
туризм
димитрис харитидис
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
крит (остров)
греция
афины
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52811.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Так, по информации управляющего директора крупного туроператора Димитриса Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения полетов: до двух в неделю.По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афины будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.О том, что рестарт полетов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и гендиректор другого крупного туроператора Александр Цандекиди. "Действительно, есть предварительная информация, что власти РФ готовы возобновить авиасообщение с этой страной. Российская сторона официально обратилась к греческой с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни", — сообщил он.Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели – до 5 октября. С 7 сентября страна готова принимать до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов: Афин, Салоников или Ираклиона (Крит). По прилету анализ придется сдать еще раз. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.По оценке Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ "с высокой долей вероятности" квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
крит (остров)
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афины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, димитрис харитидис, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, крит (остров), греция, афины
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.
Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, сообщает
АТОР.
Так, по информации управляющего директора крупного туроператора Димитриса Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения полетов: до двух в неделю.
По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афины будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.
О том, что рестарт полетов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и гендиректор другого крупного туроператора Александр Цандекиди. "Действительно, есть предварительная информация, что власти РФ готовы возобновить авиасообщение с этой страной. Российская сторона официально обратилась к греческой с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни", — сообщил он.
Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели – до 5 октября. С 7 сентября страна готова принимать до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов: Афин, Салоников или Ираклиона (Крит). По прилету анализ придется сдать еще раз. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.
По оценке Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ "с высокой долей вероятности" квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.