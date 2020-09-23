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Туризм
https://ria.ru/20200923/gretsiya-1577645632.html
Эксперты рассказали, что Россия и Греция готовятся открыть авиасообщение
Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:39
2020-09-23T12:39
туризм
коронавирус covid-19
туризм
димитрис харитидис
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
крит (остров)
греция
афины
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52811.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Так, по информации управляющего директора крупного туроператора Димитриса Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения полетов: до двух в неделю.По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афины будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.О том, что рестарт полетов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и гендиректор другого крупного туроператора Александр Цандекиди. "Действительно, есть предварительная информация, что власти РФ готовы возобновить авиасообщение с этой страной. Российская сторона официально обратилась к греческой с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни", — сообщил он.Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели – до 5 октября. С 7 сентября страна готова принимать до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов: Афин, Салоников или Ираклиона (Крит). По прилету анализ придется сдать еще раз. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.По оценке Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ "с высокой долей вероятности" квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
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греция
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, димитрис харитидис, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, крит (остров), греция, афины

Эксперты рассказали, что Россия и Греция готовятся открыть авиасообщение

12:39 23.09.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Туроператоры обсуждают вероятность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией, сообщает АТОР.
Так, по информации управляющего директора крупного туроператора Димитриса Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения полетов: до двух в неделю.
По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афины будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.
О том, что рестарт полетов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и гендиректор другого крупного туроператора Александр Цандекиди. "Действительно, есть предварительная информация, что власти РФ готовы возобновить авиасообщение с этой страной. Российская сторона официально обратилась к греческой с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни", — сообщил он.
Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели – до 5 октября. С 7 сентября страна готова принимать до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов: Афин, Салоников или Ираклиона (Крит). По прилету анализ придется сдать еще раз. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.
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По оценке Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ "с высокой долей вероятности" квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.
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Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмДимитрис ХаритидисАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКрит (остров)ГрецияАфины
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