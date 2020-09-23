Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/gosdep-1577684199.html
Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии
Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан, в котором призвал воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в Белоруссии в РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:30
2020-09-23T23:47
александр лукашенко
протесты в белоруссии
государственный департамент сша
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577533398_0:0:3132:1763_1400x0_80_0_0_2e5e62d158cb12bfba10b4e11eebd750.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выпустил предупреждение для американских граждан, в котором призвал воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с тем, что мирные протесты могут перерасти в беспорядки, говорится в заявлении бюро по консульским вопросам госдепартамента США."После президентских выборов в Белоруссии собрания людей могут возникать спонтанно. Избегайте демонстраций и оставайтесь бдительными, поскольку возможна эскалация мирных протестов и перебои с интернетом и транспортом", - говорится в заявлении бюро по консульским вопросам госдепа в Twitter.Американское посольство в Минске также советует гражданам США проявлять осторожность, "путешествуя по стране, особенно в вечернее время и ночью". Дипломаты также обращают внимание, что количество демонстраций может увеличиваться, и нет понимания, когда протесты закончатся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> сообщил, что прошла инаугурация Лукашенко.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html
https://ria.ru/20200923/protesty-1577648550.html
Возможно провокации задумали бандиты вашингтонские.
23
4
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577533398_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_8db325032906462cc333cd4e33ad9f90.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире

Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии

22:30 23.09.2020 (обновлено: 23:47 23.09.2020)
2854
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш справедливости" в Минске
Акция протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан, в котором призвал воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в Белоруссии в связи с тем, что мирные протесты могут перерасти в беспорядки, говорится в заявлении бюро по консульским вопросам госдепартамента США.
"После президентских выборов в Белоруссии собрания людей могут возникать спонтанно. Избегайте демонстраций и оставайтесь бдительными, поскольку возможна эскалация мирных протестов и перебои с интернетом и транспортом", - говорится в заявлении бюро по консульским вопросам госдепа в Twitter.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 22:22Протесты в Белоруссии
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Американское посольство в Минске также советует гражданам США проявлять осторожность, "путешествуя по стране, особенно в вечернее время и ночью". Дипломаты также обращают внимание, что количество демонстраций может увеличиваться, и нет понимания, когда протесты закончатся.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду Sputnik Беларусь сообщил, что прошла инаугурация Лукашенко.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:58Протесты в Белоруссии
Эксперты предсказали новую волну протестов после инаугурации Лукашенко
15701149
Обсудить4
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГосударственный департамент СШАБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Возможно провокации задумали бандиты вашингтонские.
23 сентября, 22:42
Арсений НовиковАрсений Новиков
2001011
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Вид на город Стокгольм, Швеция
Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"
Протестующие на Немиге заблокировали автобус, где находятся задержанные
Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными
Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
Избирательные бюллетени в урне для голосования
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске
Французская певица Жюльетт Греко выступает на сцене.
Умерла французская певица Жюльетт Греко
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ* в Северной Африке
Президент США Барак Обама
Обама опубликовал номер телефона
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Ферма в Польше
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Участник акции протеста оппозиции в Минске
На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния