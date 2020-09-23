https://ria.ru/20200923/gosdep-1577684199.html

Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии

Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан, в котором призвал воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в Белоруссии в РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:30

2020-09-23T22:30

2020-09-23T23:47

александр лукашенко

протесты в белоруссии

государственный департамент сша

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577533398_0:0:3132:1763_1400x0_80_0_0_2e5e62d158cb12bfba10b4e11eebd750.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выпустил предупреждение для американских граждан, в котором призвал воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с тем, что мирные протесты могут перерасти в беспорядки, говорится в заявлении бюро по консульским вопросам госдепартамента США."После президентских выборов в Белоруссии собрания людей могут возникать спонтанно. Избегайте демонстраций и оставайтесь бдительными, поскольку возможна эскалация мирных протестов и перебои с интернетом и транспортом", - говорится в заявлении бюро по консульским вопросам госдепа в Twitter.Американское посольство в Минске также советует гражданам США проявлять осторожность, "путешествуя по стране, особенно в вечернее время и ночью". Дипломаты также обращают внимание, что количество демонстраций может увеличиваться, и нет понимания, когда протесты закончатся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> сообщил, что прошла инаугурация Лукашенко.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html

https://ria.ru/20200923/protesty-1577648550.html

Арсений Новиков Возможно провокации задумали бандиты вашингтонские. 23

4

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире