Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
05:52 23.09.2020 (обновлено: 10:43 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2", так как существуют риски санкций, обусловленных решением администрации США.
Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение.
"Членам (каждого клуба. — Прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций". — Прим. ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности". — Прим. ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "Турецкий поток", — говорится в документе.
Циркуляр настоятельно рекомендует участникам "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream".
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Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток"
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре прошлого года Вашингтон в рамках PEESA ввел против проекта санкции, потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках CAATSA, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Кроме того, палата представителей конгресса и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные ограничения против трубопроводов.
"Турецкий поток" запустили в начале января этого года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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