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https://ria.ru/20200923/gazoprovod-1577633283.html
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T05:52
2020-09-23T10:43
россия
allseas
uniper
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
газпром
германия
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&amp;I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", так как существуют риски санкций, обусловленных решением администрации США. Это следует из <a href="https://www.shipownersclub.com/ig-circular-nord-stream-2-and-turkstream-update-on-new-u-s-sanctions/" target="_blank">циркуляра</a>, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение. "Членам (каждого клуба. — Прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> посредством санкций". — Прим. ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности". — Прим. ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "<a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Турецкий поток</a>", — говорится в документе.Циркуляр настоятельно рекомендует участникам "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream".Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток""Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре прошлого года Вашингтон в рамках PEESA ввел против проекта санкции, потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке работ.В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках CAATSA, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Кроме того, палата представителей конгресса и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные ограничения против трубопроводов."Турецкий поток" запустили в начале января этого года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
https://ria.ru/20200921/pompeo-1577573268.html
https://ria.ru/20200920/severnyypotok-1577439603.html
вообще все эти международные клубы - далеко не международные, а именно ЗАПАДНЫЕ. и верховодят там США. нужно выходить из всех этих клубов и нагло, грубо и цинично нарушать их правила, и выдумывать свои собственные и ТОЛЬКО им следовать. если Германия хочет работать с нами на таких условиях - то заключать договор именно с ГЕРМАНИЕЙ, а не еврокомиссиями, европарламентами и прочими наднациональными институтами, которые Россия должна официально отказаться признавать в качестве законных, привязавшись к каким нибудь мелочам. ВВП это умеет мастерски делать
401
Если Россия начнёт достраивать, плевать на этих страховщиков. Страхование это в большинстве случаев, навязанная услуга, без которой можно обходится.
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россия
балтийское море
германия
сша
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россия, allseas, uniper, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, газпром, германия, сша, в мире

Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"

05:52 23.09.2020 (обновлено: 10:43 23.09.2020)
80655
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2", так как существуют риски санкций, обусловленных решением администрации США.
Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение.
"Членам (каждого клуба. — Прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций". — Прим. ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности". — Прим. ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "Турецкий поток", — говорится в документе.
Циркуляр настоятельно рекомендует участникам "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream".
Строительство газопровода в территориальных водах Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток"

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре прошлого года Вашингтон в рамках PEESA ввел против проекта санкции, потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках CAATSA, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Кроме того, палата представителей конгресса и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные ограничения против трубопроводов.
"Турецкий поток" запустили в начале января этого года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 08:00
Миллиард за поток. На что готова Германия ради российского газа
912071016206704
Обсудить186
РоссияAllseasUniperСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореГазпромГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
вообще все эти международные клубы - далеко не международные, а именно ЗАПАДНЫЕ. и верховодят там США. нужно выходить из всех этих клубов и нагло, грубо и цинично нарушать их правила, и выдумывать свои собственные и ТОЛЬКО им следовать. если Германия хочет работать с нами на таких условиях - то заключать договор именно с ГЕРМАНИЕЙ, а не еврокомиссиями, европарламентами и прочими наднациональными институтами, которые Россия должна официально отказаться признавать в качестве законных, привязавшись к каким нибудь мелочам. ВВП это умеет мастерски делать
23 сентября, 06:06
Damir AlievDamir Aliev
3323000515
Если Россия начнёт достраивать, плевать на этих страховщиков. Страхование это в большинстве случаев, навязанная услуга, без которой можно обходится.
23 сентября, 05:58
Арсений НовиковАрсений Новиков
30914002118
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