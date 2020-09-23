https://ria.ru/20200923/galaxy-s20-fe-1577670448.html

Samsung показал полуфлагман Galaxy S20 FE с "дырявым" экраном на 120 Гц

Компания Samsung Electronics анонсировала выход смартфона Galaxy S20 Fan Edition (FE) — упрощенной версии актуальных флагманских моделей. В России новинка... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:32

2020-09-23T17:32

2020-09-23T17:32

риа наука

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samsung electronics

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Samsung_Electronics/" target="_blank" data-auto="true">Samsung Electronics</a> анонсировала выход смартфона Galaxy S20 Fan Edition (FE) — упрощенной версии актуальных флагманских моделей. В России новинка станет доступна уже в октябре, говорится на <a href="https://www.samsung.com/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> производителя.Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый дисплей с фронтальной камерой "глазком" на 32 Мп. Экран способен обновлять картинку на частоте 120 Гц. Камерный блок состоит из трех сенсоров — на 12 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный с таким же разрешением и 8-Мп телефотокамера с трехкратным оптическим зумом.На российском рынке, как уже стало для <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> традицией, продаваться будут смартфоны, построенные на платформе Exynos. Чипсет модели 990 построен по 7-нанометровому техпроцессу и работает на максимальной частоте в 2,7 ГГц. Памяти 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Последнюю можно расширить картой microSD.От флагманов смартфону досталась беспроводная зарядка, которая умеет и реверсивно заряжать другие гаджеты. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч, но быстрая проводная зарядка тут далеко не рекордная — всего на 25 Вт.Продажи смартфона Galaxy S20 FE начнутся 9 октября по цене в 49990 рублей.

https://ria.ru/20200908/samsung-galaxy-m51-1576931271.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, samsung electronics, гаджеты, технологии