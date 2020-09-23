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Еврокомиссия предложила странам ЕС разделить ответственность за беженцев
Европейская комиссия предложила новый пакт по миграции и убежищу, который предусматривает общую ответственность стран-членов Евросоюза за прием и возвращение... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:05
2020-09-23T15:05
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
мальта
еврокомиссия
евросоюз
греция
италия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Европейская комиссия предложила новый пакт по миграции и убежищу, который предусматривает общую ответственность стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> за прием и возвращение мигрантов, прибывающих в одну из стран союза."Каждое государство без исключения должно проявлять солидарность в период кризиса, чтобы стабилизировать общую ситуацию, оказать содействие государству, находящемуся под давлением, чтобы гарантировать соблюдение гуманитарных обязательств ЕС", - говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a>.Но, учитывая, что все государства имеют различные позиции по миграционной проблеме, ЕК предлагает различные варианты участия. В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и взять на себя обязательства по возвращению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.Кроме того, это предложение предусматривает усиление контроля на внешних границах ЕС, ускорение рассмотрения запросов на предоставление убежища.Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> заявила в среду о проекте нового пакта ЕС по миграции и убежищу, который предполагает большую солидарность государств-членов со странами, которые непосредственно сталкиваются с поток нелегалов - <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальтой</a>.ЕС ускорили подготовку миграционного пакта после трагедии на греческом острове <a href="http://ria.ru/location_Lesbos/" target="_blank" data-auto="true">Лесбос</a>, где 9 сентября в результате поджога полностью сгорел лагерь беженцев Мориа, в котором находились 12,8 тысячи человек.Ряд стран ЕС согласились принять мигрантов, которые остались без крыши над головой после пожара на Лесбосе. Евросоюз также намерен принять участие в строительстве нового центра по приему беженцев на острове Лесбос, а впоследствии управлять им в сотрудничестве с греческими властями.Остров Лесбос посетил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>, который заявил, что ЕС не намерен "закрывать глаза на проблему миграции".
https://ria.ru/20200724/1574875789.html
https://ria.ru/20200310/1568388275.html
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мальта
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италия
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, мальта, еврокомиссия, евросоюз, греция, италия, в мире

Еврокомиссия предложила странам ЕС разделить ответственность за беженцев

15:05 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предложила новый пакт по миграции и убежищу, который предусматривает общую ответственность стран-членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, прибывающих в одну из стран союза.
"Каждое государство без исключения должно проявлять солидарность в период кризиса, чтобы стабилизировать общую ситуацию, оказать содействие государству, находящемуся под давлением, чтобы гарантировать соблюдение гуманитарных обязательств ЕС", - говорится в сообщении ЕК.
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Но, учитывая, что все государства имеют различные позиции по миграционной проблеме, ЕК предлагает различные варианты участия. В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и взять на себя обязательства по возвращению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.
Кроме того, это предложение предусматривает усиление контроля на внешних границах ЕС, ускорение рассмотрения запросов на предоставление убежища.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду о проекте нового пакта ЕС по миграции и убежищу, который предполагает большую солидарность государств-членов со странами, которые непосредственно сталкиваются с поток нелегалов - Италией, Грецией и Мальтой.
ЕС ускорили подготовку миграционного пакта после трагедии на греческом острове Лесбос, где 9 сентября в результате поджога полностью сгорел лагерь беженцев Мориа, в котором находились 12,8 тысячи человек.
Ряд стран ЕС согласились принять мигрантов, которые остались без крыши над головой после пожара на Лесбосе. Евросоюз также намерен принять участие в строительстве нового центра по приему беженцев на острове Лесбос, а впоследствии управлять им в сотрудничестве с греческими властями.
Остров Лесбос посетил глава Евросовета Шарль Мишель, который заявил, что ЕС не намерен "закрывать глаза на проблему миграции".
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ЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенМальтаЕврокомиссияЕвросоюзГрецияИталияВ мире
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