https://ria.ru/20200923/evrokomissiya-1577661183.html

Еврокомиссия предложила странам ЕС разделить ответственность за беженцев

Европейская комиссия предложила новый пакт по миграции и убежищу, который предусматривает общую ответственность стран-членов Евросоюза за прием и возвращение... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:05

2020-09-23T15:05

2020-09-23T15:05

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

мальта

еврокомиссия

евросоюз

греция

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_6a7e7fbb39b4b3e44b0d26165c7b411a.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Европейская комиссия предложила новый пакт по миграции и убежищу, который предусматривает общую ответственность стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> за прием и возвращение мигрантов, прибывающих в одну из стран союза."Каждое государство без исключения должно проявлять солидарность в период кризиса, чтобы стабилизировать общую ситуацию, оказать содействие государству, находящемуся под давлением, чтобы гарантировать соблюдение гуманитарных обязательств ЕС", - говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a>.Но, учитывая, что все государства имеют различные позиции по миграционной проблеме, ЕК предлагает различные варианты участия. В частности, в предложении говорится, что государства могут как принимать беженцев, прибывших в одну из стран ЕС, так и взять на себя обязательства по возвращению тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза.Кроме того, это предложение предусматривает усиление контроля на внешних границах ЕС, ускорение рассмотрения запросов на предоставление убежища.Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> заявила в среду о проекте нового пакта ЕС по миграции и убежищу, который предполагает большую солидарность государств-членов со странами, которые непосредственно сталкиваются с поток нелегалов - <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальтой</a>.ЕС ускорили подготовку миграционного пакта после трагедии на греческом острове <a href="http://ria.ru/location_Lesbos/" target="_blank" data-auto="true">Лесбос</a>, где 9 сентября в результате поджога полностью сгорел лагерь беженцев Мориа, в котором находились 12,8 тысячи человек.Ряд стран ЕС согласились принять мигрантов, которые остались без крыши над головой после пожара на Лесбосе. Евросоюз также намерен принять участие в строительстве нового центра по приему беженцев на острове Лесбос, а впоследствии управлять им в сотрудничестве с греческими властями.Остров Лесбос посетил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>, который заявил, что ЕС не намерен "закрывать глаза на проблему миграции".

https://ria.ru/20200724/1574875789.html

https://ria.ru/20200310/1568388275.html

3

мальта

греция

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, мальта, еврокомиссия, евросоюз, греция, италия, в мире