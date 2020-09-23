В Липецкой области модернизировали крупнейшую в регионе электроподстанцию
ЛИПЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Для повышения надежности энергосистемы Липецкой области на подстанции "Елецкая" — главном энергообъекте западной части региона — модернизировали оборудование, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Подстанция "Елецкая" обеспечивает электроэнергией газораспределительные станции магистрального газопровода "Уренгой – Комары – Ужгород" и транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами. От "Елецкой" транзит электроэнергии осуществляется 47 понижающим подстанциям в Долгоруковском, Задонском, Становлянском, Измалковском и большей части Елецкого района. Эти подстанции, в свою очередь, обеспечивают электроэнергией 663 населенных пункта с населением около 140 тысяч человек. Электроэнергию от елецкой "пятисотки" получают предприятия аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей промышленности, более 300 школ и детских садов, а также 70 медицинских учреждений региона.
По словам Артамонова, работы на одном из главных энергообъектов области продолжались пять месяцев без снижения надежности электроснабжения потребителей. Стоимость инвестиционного проекта, реализованного компанией "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС"), составила 170 миллионов рублей.
"Актуальные вопросы функционирования электросетевого комплекса региона, в том числе такие приоритетные направления, как обеспечение надежного электроснабжения потребителей и укрепление экономического и инвестиционного потенциала Липецкой области всегда находятся под особым вниманием региональной власти", – сказал глава области.
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