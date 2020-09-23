В Дзержинске после реконструкции открыли Шуховскую башню
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке состоялось в среду в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Уникальная 128-метровая конструкция отремонтирована силами "Россетей".
В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Павел Ливинский, генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский, глава города Дзержинска Иван Носков, а также правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов.
"Мы благодарны компании "Россети" за воссоздание Шуховской башни. Она и до этого была одной из популярных достопримечательностей Нижегородской области, и я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем - укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни – около 23 тысяч светодиодов. Также была благоустроена территория возле башни.
"Шуховская башня на Оке – один из объектов плана государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), столетие которого мы отмечаем в 2020 году. Конструкция и сегодня выглядит впечатляюще. Как и другие работы выдающегося инженера Владимира Шухова, она является источником вдохновения современных архитекторов. Мы должны равняться на этот опыт и продолжать традиции русской инженерной школы", – отметил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.
Шуховская башня на Оке – единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Башня была спроектирована инженером Владимиром Шуховым и построена в конце 1920-х годов по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней имени Коминтерна в Москве.
Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. В 2014 году распоряжением правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.
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