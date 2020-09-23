https://ria.ru/20200923/dtp-1577681254.html

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:38

2020-09-23T20:38

2020-09-23T21:28

цао

московский государственный лингвистический университет

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>."Признаю свою вину в том, что совершил, но я был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", - сказал Гулиев. Он пояснил, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Изначально было возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Теперь оно переквалифицировано на пункт "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы.По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.Дело расследует УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> ГУ МВД России по Москве.Гулиев ранее был судим условно по статье 161 (грабеж).

https://ria.ru/20200922/dtp-1577603728.html

https://ria.ru/20200922/zhirinovskiy-1577620984.html

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цао

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цао, московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия