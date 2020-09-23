Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП
20:38 23.09.2020 (обновлено: 21:28 23.09.2020)
12297
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.
22 сентября, 15:03В МГЛУ начали сбор средств для пострадавшей в ДТП преподавательницы
"Признаю свою вину в том, что совершил, но я был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", - сказал Гулиев. Он пояснил, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
Изначально было возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Теперь оно переквалифицировано на пункт "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы.
По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Дело расследует УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Гулиев ранее был судим условно по статье 161 (грабеж).
22 сентября, 19:03Жириновский призвал конфисковывать автомобили у виновников ДТП