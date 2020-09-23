https://ria.ru/20200923/donbass-1577661653.html
Двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Двое украинских силовиков подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе в среду, сообщил штаб оперативно-тактической группы "Восток". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:13
2020-09-23T15:13
2020-09-23T15:13
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Двое украинских силовиков подорвались на неизвестном устройстве в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> в среду, сообщил штаб оперативно-тактической группы "Восток"."Двадцать третьего сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава объединенных сил получили осколочные ранения", - сообщил штаб в Facebook.Пострадавшим силовикам предоставили домедицинскую помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военных оценивается как средней степени тяжести, отметили в штабе.На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире