https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html

Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы ключевых шагов для ускорения достижения мира в Донбассе. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:00

2020-09-23T12:00

2020-09-23T12:14

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

москва

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> ждет от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ключевых шагов для ускорения достижения мира в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия", - заявил Зеленский в интервью словацкому изданию <a href="https://hnonline.sk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hospodárske</a>, текст которого в среду опубликовал офис украинского президента.По словам Зеленского, Киев хотел бы "видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира" в регионе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html

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донбасс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, москва, в мире