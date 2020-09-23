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https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html
Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы ключевых шагов для ускорения достижения мира в Донбассе. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:00
2020-09-23T12:14
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
москва
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> ждет от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ключевых шагов для ускорения достижения мира в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия", - заявил Зеленский в интервью словацкому изданию <a href="https://hnonline.sk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hospodárske</a>, текст которого в среду опубликовал офис украинского президента.По словам Зеленского, Киев хотел бы "видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира" в регионе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html
Наглый клоун!
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А Киев не собирается первый шаг сделать? Первый по списку Минских соглашений - внести изменения в Конституцию.
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киев
украина
донбасс
москва
РИА Новости
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верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, москва, в мире

Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира в Донбассе

12:00 23.09.2020 (обновлено: 12:14 23.09.2020)
2180
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы ключевых шагов для ускорения достижения мира в Донбассе.
"Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия", - заявил Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske, текст которого в среду опубликовал офис украинского президента.
По словам Зеленского, Киев хотел бы "видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира" в регионе.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМоскваВ мире
Популярные комментарии
Наглый клоун!
23 сентября, 12:33
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
1700000
А Киев не собирается первый шаг сделать? Первый по списку Минских соглашений - внести изменения в Конституцию.
23 сентября, 12:24
О Ольга Занкова
1500000
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