https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577680760.html

Бюджет Кубани останется социально ориентированным, заявил Кондратьев

Бюджет Краснодарского края останется социально ориентированным и впредь – большая часть средств будет направляться на строительство школ, детсадов,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:31

2020-09-23T20:31

2020-09-23T20:31

краснодарский край

строительство

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> останется социально ориентированным и впредь – большая часть средств будет направляться на строительство школ, детсадов, спортобъектов и ремонт больниц, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> после официального вступления в должность.Глава региона в среду выступил с заявлением после своего официального вступления в должность. Кондратьев поблагодарил всех проголосовавших за него жителей края, отметив, что в своей работе по-прежнему будет опираться на их мнения."Мои приоритеты не поменялись, я исхожу из интересов и потребностей жителей края. Буду делать все, чтобы не просто сохранить результаты, которые мы достигли с вами за пять лет, но и их приумножить", – цитирует пресс-служба администрации региона слова Кондратьева.Глава края отметил, что "бюджет останется социально ориентированным – большая часть средств будет направляться на строительство школ, детских садов, спортивных объектов, ремонт больниц, домов культуры"."Мы продолжим укреплять экономику, развивать ключевые отрасли – АПК, промышленность, туризм, строительство. Будем вводить новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, промышленных предприятий, фермеров. Наши меры господдержки – это инвестиции бюджета в развитие всех отраслей экономики, и они дали свой результат. Даже несмотря на пандемию, бюджет края восстанавливается", – добавил губернатор.Он также отметил, что на особом контроле остается решение проблем обманутых дольщиков. По его словам, в 2023 году вопрос в крае будет закрыт – "для этого у края есть все инструменты, а также весомая поддержка федерального центра".Также планируется планомерно решать инфраструктурные проблемы региона. При этом у чиновников появится персональная ответственность за достижение результатов во вверенных отраслях.

https://ria.ru/20200814/1575810433.html

https://ria.ru/20200923/torgovlya-1577678547.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика