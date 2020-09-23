https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655433.html

Путин оценил работу правительства по формированию бюджета

Правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:56

2020-09-23T13:56

2020-09-23T14:15

россия

правительство рф

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Сейчас один из локомотивов подъема нашей национальной экономики – люди, которые здесь живут, трудятся, должны жить достойно. Там есть определенные проблемы. Вы в ходе дискуссии по бюджету это увидите, что я сказал, нужно изыскать дополнительные резервы. Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но есть над чем поработать еще", - сказал Путин на встрече с сенаторами.По его словам, если в целом оценивать проект бюджета, то в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проекты инфраструктурного пространственного развития страны, укрепления ее образовательного, научного, технологического потенциала.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655678.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, владимир путин, экономика