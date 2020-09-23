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Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
Правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:56
2020-09-23T14:15
россия
правительство рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Сейчас один из локомотивов подъема нашей национальной экономики – люди, которые здесь живут, трудятся, должны жить достойно. Там есть определенные проблемы. Вы в ходе дискуссии по бюджету это увидите, что я сказал, нужно изыскать дополнительные резервы. Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но есть над чем поработать еще", - сказал Путин на встрече с сенаторами.По его словам, если в целом оценивать проект бюджета, то в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проекты инфраструктурного пространственного развития страны, укрепления ее образовательного, научного, технологического потенциала.
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655678.html
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россия, правительство рф, владимир путин, экономика

Путин оценил работу правительства по формированию бюджета

13:56 23.09.2020 (обновлено: 14:15 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас один из локомотивов подъема нашей национальной экономики – люди, которые здесь живут, трудятся, должны жить достойно. Там есть определенные проблемы. Вы в ходе дискуссии по бюджету это увидите, что я сказал, нужно изыскать дополнительные резервы. Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но есть над чем поработать еще", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:59
У бюджета нет критической зависимости от нефтяных котировок, заявил Путин
По его словам, если в целом оценивать проект бюджета, то в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проекты инфраструктурного пространственного развития страны, укрепления ее образовательного, научного, технологического потенциала.
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РоссияПравительство РФВладимир ПутинЭкономика
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