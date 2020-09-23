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https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html
Болгария выслала двух российских дипломатов
Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:57
2020-09-24T00:30
мид болгарии
софия (город)
россия
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a> выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было, говорится в заявлении посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>."Советник-посланник Посольства России в Софии был приглашен в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a>, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч. 1 ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников Торгового представительства "persona non grata", - говорится в сообщении посольства в <a href="https://ru-ru.facebook.com/rusembul/photos/a.1500325663586097/2762225677396083/?type=3&amp;theater" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.При этом отмечается, что доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было."С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", - добавили в дипмиссии.В посольстве также заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных "зеркальных" мер после высылки российских дипломатов из Болгарии.
https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html
Что-то наших дипломатов начинают гнать мокрыми тряпками отовсюду. С чего бы это?)))
39
Болгары были всей душой за Гитлера . Благодарности не обучены
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софия (город)
россия
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мид болгарии, софия (город), россия, болгария, в мире

Болгария выслала двух российских дипломатов

19:57 23.09.2020 (обновлено: 00:30 24.09.2020)
4158
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было, говорится в заявлении посольства РФ в Софии.
"Советник-посланник Посольства России в Софии был приглашен в МИД Болгарии, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч. 1 ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников Торгового представительства "persona non grata", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
При этом отмечается, что доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", - добавили в дипмиссии.
В посольстве также заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных "зеркальных" мер после высылки российских дипломатов из Болгарии.
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 19:23
Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов
1590126865
Обсудить6
МИД БолгарииСофия (город)РоссияБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Что-то наших дипломатов начинают гнать мокрыми тряпками отовсюду. С чего бы это?)))
23 сентября, 20:00
big_medvedbig_medved
7210722
Болгары были всей душой за Гитлера . Благодарности не обучены
23 сентября, 20:40
Юрий БЮрий Б
2910122
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