https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html

Болгария выслала двух российских дипломатов

Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:57

2020-09-23T19:57

2020-09-24T00:30

мид болгарии

софия (город)

россия

болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a> выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было, говорится в заявлении посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>."Советник-посланник Посольства России в Софии был приглашен в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a>, где ему была вручена вербальная нота об объявлении в соответствии с ч. 1 ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. сотрудников Торгового представительства "persona non grata", - говорится в сообщении посольства в <a href="https://ru-ru.facebook.com/rusembul/photos/a.1500325663586097/2762225677396083/?type=3&theater" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.При этом отмечается, что доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было."С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", - добавили в дипмиссии.В посольстве также заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных "зеркальных" мер после высылки российских дипломатов из Болгарии.

https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html

big_medved Что-то наших дипломатов начинают гнать мокрыми тряпками отовсюду. С чего бы это?))) 39

Юрий Б Болгары были всей душой за Гитлера . Благодарности не обучены 35

6

софия (город)

россия

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид болгарии, софия (город), россия, болгария, в мире