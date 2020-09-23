https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html

"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель готов приехать в Белоруссию, чтобы помочь урегулировать политический кризис. Но, по его словам, Александр Лукашенко не... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

протесты в белоруссии

гитанас науседа

жозеп боррель

александр лукашенко

нато

евросоюз

белоруссия

вильнюс

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в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель готов приехать в Белоруссию, чтобы помочь урегулировать политический кризис. Но, по его <a href="https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85548/belarusians-courageously-demand-democratic-change-eu-must-stand-them_en" target="_blank">словам</a>, Александр Лукашенко не настроен взаимодействовать с ЕС. Польша, Литва и Румыния пообещали белорусам безвиз, а в самой республике продолжаются массовые протесты. Чего хотят от Минска в Брюсселе и других европейских столицах и как на ситуацию влияют митинги, разбиралось РИА Новости.Привычные митинги"Министры (главы МИД Евросоюза) дали сильный сигнал: мы не признаем легитимность Лукашенко, результаты выборов считаем фальсифицированными", — <a href="https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200921-foreign-affairs-council-september-2020/128431-1-press-conference-part-1-20200921" target="_blank">сказал</a> в понедельник после заседания Совета ЕС по международным делам Боррель.Звучали призывы к национальному диалогу, но и санкции попытались объявить. Не вышло. "Не было единогласия", — пояснил Боррель. Помешал Кипр, требующий, чтобы Евросоюз воздействовал на Турцию, добывающую газ в кипрской экономической зоне.Впрочем, Минск санкциями не запугать. ЕС уже вводил их в 2004-м и лишь частично отменил в 2016-м.На этом фоне правительства Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу предоставить гражданам Белоруссии безвизовый режим и открыть доступ к финансовым ресурсам "для реструктуризации и запуска либеральной экономики". Как написал в микроблоге <a href="https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1307925582009729024" target="_blank">Twitter</a> литовский президент Гитанас Науседа, Вильнюс, Варшава и Бухарест призвали Брюссель подготовить пакет поддержки будущей демократической Белоруссии, дабы способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации.В самой республике уже полтора месяца не прекращаются протестные митинги. Так, в субботу в Минске состоялся очередной "женский марш", получивший название "блестящего" — его участницы несли сверкающие плакаты. Милиция вновь задерживала демонстрантов, и те, конечно, были к этому готовы. "Омоновец взял меня за руку и повел к машине, — <a href="https://news.tut.by/society/701282.html" target="_blank">рассказывала</a> одна из протестующих. — Я подумала, что можно немного переиграть эту ситуацию и выйти из нее с достоинством. Я спросила, могу ли взять его под руку, он ответил: "Да, конечно". И мы красиво прошли к автозаку".Уличные акции продолжились и в воскресенье. По <a href="https://sputnik.by/politics/20200921/1045724303/MVD-na-voskresnykh-aktsiyakh-protesta-po-vsey-Belarusi-zaderzhali-442-cheloveka.html" target="_blank">данным</a> МВД, задержали более 400 человек, большую часть — в столице. Всего в Минске насчитали 18 тысяч митингующих. В Бресте применили слезоточивый газ, милиционер сделал предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.Министерство также <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200921/1045729760/V-MVD-rasskazali-ob-ukreplenii-boevogo-dukha-posle-informatsionnykh-vbrosov.html" target="_blank">прокомментировало</a> слитые в Сеть личные данные силовиков, якобы принимавших участие в подавлении протестов. То, что сотрудники в поисках защиты обращались в различные фонды, — фейк, заявили в МВД. Опубликованный список — четырехлетней давности. "За это время многие перешли на другие должности, в другие подразделения и ведомства, некоторые уволились", — подчеркнула представитель МВД Ольга Чемоданова, добавив, что конфиденциальную информацию все-таки не разгласили. А подобные вбросы, наоборот, "как раз укрепляют боевой дух сотрудников".Не закрывать двериБелорусский политолог Валерий Карбалевич отмечает: санкции, не утвержденные из-за Кипра, гораздо мягче принятых против администрации Лукашенко в предыдущие годы.Собеседник РИА Новости вспоминает, что после президентских выборов в декабре 2010-го в Минске тоже были массовые несанкционированные митинги протеста, сопровождавшиеся задержаниями. Власти также обвиняли иностранные спецслужбы в причастности к беспорядкам. И Евросоюз ввел санкции как против белорусских чиновников, так и предприятий республики."Сейчас ЕС больше занимают внутренние проблемы, чем внешние, — говорит Карбалевич. — Без массовых протестов не было бы никакой реакции. Потому что в последние годы Брюссель стал по-другому относиться к белорусскому режиму. Позиция примерно такая: главное, чтобы не было избиений и политзаключенных, крови на улицах".В целом евробюрократия воспринимала Лукашенко скорее снисходительно. "Он не полностью поддержал Россию после 2014-го, это в Европе оценили и не стали придираться к нарушению прав человека", — объясняет Карбалевич."Экономическую помощь направляли именно властям, а финансовую поддержку неправительственных организаций, наоборот, урезали", — добавляет эксперт. Кризис в республике он считает конфликтом между обществом и властью.Российский политолог Александр Носович полагает, что в Брюсселе предпочтут действовать осторожно. "По мнению многих политиков, перед Лукашенко нельзя закрывать все двери, ведь это помешает белорусскому руководству вернуться к геополитическому маневрированию между Россией и Западом. Сближение Минска с Москвой было бы поражением Запада, поэтому полностью рвать связи там не хотят", — рассуждает эксперт."В ЕС нет единства по санкциям, — продолжает он. — Есть консенсус, что они вообще нужны, есть неприятие Лукашенко. Но есть и понимание, что это не должно быть разрывом отношений".Однако у Варшавы и Вильнюса словно открылось второе дыхание в той политике, которую там всегда проводили на белорусском направлении. "Польское и литовское руководство играло роль злых следователей в контактах с Минском. Тактику мягкого вовлечения предпочитали страны Западной Европы и США, а поляки с литовцами делали ставку на белорусскую оппозицию, причем самую радикальную, националистическую и антироссийскую", — уточняет Носович. Вот и пытаются ковать железо, пока горячо: выбивать бюджеты на новые программы по Белоруссии.Протест выдыхается, полагает Носович, угасает и энтузиазм на Западе. Сценарий оппозиции по перехвату власти в ходе блицкрига не реализовался. "Дело, очевидно, идет к сохранению нынешней политической системы и ориентации Белоруссии на Россию", — делает вывод политолог.Польша и страны Прибалтики продолжат давить на Минск в расчете усилить позиции в НАТО, прогнозирует эксперт. Но со временем и они успокоятся — по мере ослабления остроты политического кризиса.<br>

белоруссия

вильнюс

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, жозеп боррель, александр лукашенко, нато, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире