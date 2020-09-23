Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель готов приехать в Белоруссию, чтобы помочь урегулировать политический кризис. Но, по его словам, Александр Лукашенко не... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:00
2020-09-23T08:00
протесты в белоруссии
гитанас науседа
жозеп боррель
александр лукашенко
нато
евросоюз
белоруссия
вильнюс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577615258_0:128:2962:1794_1400x0_80_0_0_590cf51670463cbae441e44047edd63e.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель готов приехать в Белоруссию, чтобы помочь урегулировать политический кризис. Но, по его <a href="https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85548/belarusians-courageously-demand-democratic-change-eu-must-stand-them_en" target="_blank">словам</a>, Александр Лукашенко не настроен взаимодействовать с ЕС. Польша, Литва и Румыния пообещали белорусам безвиз, а в самой республике продолжаются массовые протесты. Чего хотят от Минска в Брюсселе и других европейских столицах и как на ситуацию влияют митинги, разбиралось РИА Новости.Привычные митинги"Министры (главы МИД Евросоюза) дали сильный сигнал: мы не признаем легитимность Лукашенко, результаты выборов считаем фальсифицированными", — <a href="https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200921-foreign-affairs-council-september-2020/128431-1-press-conference-part-1-20200921" target="_blank">сказал</a> в понедельник после заседания Совета ЕС по международным делам Боррель.Звучали призывы к национальному диалогу, но и санкции попытались объявить. Не вышло. "Не было единогласия", — пояснил Боррель. Помешал Кипр, требующий, чтобы Евросоюз воздействовал на Турцию, добывающую газ в кипрской экономической зоне.Впрочем, Минск санкциями не запугать. ЕС уже вводил их в 2004-м и лишь частично отменил в 2016-м.На этом фоне правительства Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу предоставить гражданам Белоруссии безвизовый режим и открыть доступ к финансовым ресурсам "для реструктуризации и запуска либеральной экономики". Как написал в микроблоге <a href="https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1307925582009729024" target="_blank">Twitter</a> литовский президент Гитанас Науседа, Вильнюс, Варшава и Бухарест призвали Брюссель подготовить пакет поддержки будущей демократической Белоруссии, дабы способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации.В самой республике уже полтора месяца не прекращаются протестные митинги. Так, в субботу в Минске состоялся очередной "женский марш", получивший название "блестящего" — его участницы несли сверкающие плакаты. Милиция вновь задерживала демонстрантов, и те, конечно, были к этому готовы. "Омоновец взял меня за руку и повел к машине, — <a href="https://news.tut.by/society/701282.html" target="_blank">рассказывала</a> одна из протестующих. — Я подумала, что можно немного переиграть эту ситуацию и выйти из нее с достоинством. Я спросила, могу ли взять его под руку, он ответил: "Да, конечно". И мы красиво прошли к автозаку".Уличные акции продолжились и в воскресенье. По <a href="https://sputnik.by/politics/20200921/1045724303/MVD-na-voskresnykh-aktsiyakh-protesta-po-vsey-Belarusi-zaderzhali-442-cheloveka.html" target="_blank">данным</a> МВД, задержали более 400 человек, большую часть — в столице. Всего в Минске насчитали 18 тысяч митингующих. В Бресте применили слезоточивый газ, милиционер сделал предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.Министерство также <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200921/1045729760/V-MVD-rasskazali-ob-ukreplenii-boevogo-dukha-posle-informatsionnykh-vbrosov.html" target="_blank">прокомментировало</a> слитые в Сеть личные данные силовиков, якобы принимавших участие в подавлении протестов. То, что сотрудники в поисках защиты обращались в различные фонды, — фейк, заявили в МВД. Опубликованный список — четырехлетней давности. "За это время многие перешли на другие должности, в другие подразделения и ведомства, некоторые уволились", — подчеркнула представитель МВД Ольга Чемоданова, добавив, что конфиденциальную информацию все-таки не разгласили. А подобные вбросы, наоборот, "как раз укрепляют боевой дух сотрудников".Не закрывать двериБелорусский политолог Валерий Карбалевич отмечает: санкции, не утвержденные из-за Кипра, гораздо мягче принятых против администрации Лукашенко в предыдущие годы.Собеседник РИА Новости вспоминает, что после президентских выборов в декабре 2010-го в Минске тоже были массовые несанкционированные митинги протеста, сопровождавшиеся задержаниями. Власти также обвиняли иностранные спецслужбы в причастности к беспорядкам. И Евросоюз ввел санкции как против белорусских чиновников, так и предприятий республики."Сейчас ЕС больше занимают внутренние проблемы, чем внешние, — говорит Карбалевич. — Без массовых протестов не было бы никакой реакции. Потому что в последние годы Брюссель стал по-другому относиться к белорусскому режиму. Позиция примерно такая: главное, чтобы не было избиений и политзаключенных, крови на улицах".В целом евробюрократия воспринимала Лукашенко скорее снисходительно. "Он не полностью поддержал Россию после 2014-го, это в Европе оценили и не стали придираться к нарушению прав человека", — объясняет Карбалевич."Экономическую помощь направляли именно властям, а финансовую поддержку неправительственных организаций, наоборот, урезали", — добавляет эксперт. Кризис в республике он считает конфликтом между обществом и властью.Российский политолог Александр Носович полагает, что в Брюсселе предпочтут действовать осторожно. "По мнению многих политиков, перед Лукашенко нельзя закрывать все двери, ведь это помешает белорусскому руководству вернуться к геополитическому маневрированию между Россией и Западом. Сближение Минска с Москвой было бы поражением Запада, поэтому полностью рвать связи там не хотят", — рассуждает эксперт."В ЕС нет единства по санкциям, — продолжает он. — Есть консенсус, что они вообще нужны, есть неприятие Лукашенко. Но есть и понимание, что это не должно быть разрывом отношений".Однако у Варшавы и Вильнюса словно открылось второе дыхание в той политике, которую там всегда проводили на белорусском направлении. "Польское и литовское руководство играло роль злых следователей в контактах с Минском. Тактику мягкого вовлечения предпочитали страны Западной Европы и США, а поляки с литовцами делали ставку на белорусскую оппозицию, причем самую радикальную, националистическую и антироссийскую", — уточняет Носович. Вот и пытаются ковать железо, пока горячо: выбивать бюджеты на новые программы по Белоруссии.Протест выдыхается, полагает Носович, угасает и энтузиазм на Западе. Сценарий оппозиции по перехвату власти в ходе блицкрига не реализовался. "Дело, очевидно, идет к сохранению нынешней политической системы и ориентации Белоруссии на Россию", — делает вывод политолог.Польша и страны Прибалтики продолжат давить на Минск в расчете усилить позиции в НАТО, прогнозирует эксперт. Но со временем и они успокоятся — по мере ослабления остроты политического кризиса.<br>
белоруссия
вильнюс
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577615258_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_18a9654e9921394e6cec9b5ac96b6b4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гитанас науседа, жозеп боррель, александр лукашенко, нато, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска

08:00 23.09.2020
3829
© REUTERS / Gleb GaranichВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель готов приехать в Белоруссию, чтобы помочь урегулировать политический кризис. Но, по его словам, Александр Лукашенко не настроен взаимодействовать с ЕС. Польша, Литва и Румыния пообещали белорусам безвиз, а в самой республике продолжаются массовые протесты. Чего хотят от Минска в Брюсселе и других европейских столицах и как на ситуацию влияют митинги, разбиралось РИА Новости.

Привычные митинги

"Министры (главы МИД Евросоюза) дали сильный сигнал: мы не признаем легитимность Лукашенко, результаты выборов считаем фальсифицированными", — сказал в понедельник после заседания Совета ЕС по международным делам Боррель.
Звучали призывы к национальному диалогу, но и санкции попытались объявить. Не вышло. "Не было единогласия", — пояснил Боррель. Помешал Кипр, требующий, чтобы Евросоюз воздействовал на Турцию, добывающую газ в кипрской экономической зоне.
Впрочем, Минск санкциями не запугать. ЕС уже вводил их в 2004-м и лишь частично отменил в 2016-м.
На этом фоне правительства Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу предоставить гражданам Белоруссии безвизовый режим и открыть доступ к финансовым ресурсам "для реструктуризации и запуска либеральной экономики". Как написал в микроблоге Twitter литовский президент Гитанас Науседа, Вильнюс, Варшава и Бухарест призвали Брюссель подготовить пакет поддержки будущей демократической Белоруссии, дабы способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации.
© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
В самой республике уже полтора месяца не прекращаются протестные митинги. Так, в субботу в Минске состоялся очередной "женский марш", получивший название "блестящего" — его участницы несли сверкающие плакаты. Милиция вновь задерживала демонстрантов, и те, конечно, были к этому готовы. "Омоновец взял меня за руку и повел к машине, — рассказывала одна из протестующих. — Я подумала, что можно немного переиграть эту ситуацию и выйти из нее с достоинством. Я спросила, могу ли взять его под руку, он ответил: "Да, конечно". И мы красиво прошли к автозаку".
Уличные акции продолжились и в воскресенье. По данным МВД, задержали более 400 человек, большую часть — в столице. Всего в Минске насчитали 18 тысяч митингующих. В Бресте применили слезоточивый газ, милиционер сделал предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.
Министерство также прокомментировало слитые в Сеть личные данные силовиков, якобы принимавших участие в подавлении протестов. То, что сотрудники в поисках защиты обращались в различные фонды, — фейк, заявили в МВД. Опубликованный список — четырехлетней давности. "За это время многие перешли на другие должности, в другие подразделения и ведомства, некоторые уволились", — подчеркнула представитель МВД Ольга Чемоданова, добавив, что конфиденциальную информацию все-таки не разгласили. А подобные вбросы, наоборот, "как раз укрепляют боевой дух сотрудников".

Не закрывать двери

Белорусский политолог Валерий Карбалевич отмечает: санкции, не утвержденные из-за Кипра, гораздо мягче принятых против администрации Лукашенко в предыдущие годы.
Собеседник РИА Новости вспоминает, что после президентских выборов в декабре 2010-го в Минске тоже были массовые несанкционированные митинги протеста, сопровождавшиеся задержаниями. Власти также обвиняли иностранные спецслужбы в причастности к беспорядкам. И Евросоюз ввел санкции как против белорусских чиновников, так и предприятий республики.
"Сейчас ЕС больше занимают внутренние проблемы, чем внешние, — говорит Карбалевич. — Без массовых протестов не было бы никакой реакции. Потому что в последние годы Брюссель стал по-другому относиться к белорусскому режиму. Позиция примерно такая: главное, чтобы не было избиений и политзаключенных, крови на улицах".
© REUTERS / BelaPANУчастники акции протеста во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Минске
Участники акции протеста во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / BelaPAN
Участники акции протеста во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Минске
В целом евробюрократия воспринимала Лукашенко скорее снисходительно. "Он не полностью поддержал Россию после 2014-го, это в Европе оценили и не стали придираться к нарушению прав человека", — объясняет Карбалевич.
"Экономическую помощь направляли именно властям, а финансовую поддержку неправительственных организаций, наоборот, урезали", — добавляет эксперт. Кризис в республике он считает конфликтом между обществом и властью.
Российский политолог Александр Носович полагает, что в Брюсселе предпочтут действовать осторожно. "По мнению многих политиков, перед Лукашенко нельзя закрывать все двери, ведь это помешает белорусскому руководству вернуться к геополитическому маневрированию между Россией и Западом. Сближение Минска с Москвой было бы поражением Запада, поэтому полностью рвать связи там не хотят", — рассуждает эксперт.
"В ЕС нет единства по санкциям, — продолжает он. — Есть консенсус, что они вообще нужны, есть неприятие Лукашенко. Но есть и понимание, что это не должно быть разрывом отношений".
Однако у Варшавы и Вильнюса словно открылось второе дыхание в той политике, которую там всегда проводили на белорусском направлении. "Польское и литовское руководство играло роль злых следователей в контактах с Минском. Тактику мягкого вовлечения предпочитали страны Западной Европы и США, а поляки с литовцами делали ставку на белорусскую оппозицию, причем самую радикальную, националистическую и антироссийскую", — уточняет Носович. Вот и пытаются ковать железо, пока горячо: выбивать бюджеты на новые программы по Белоруссии.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
Участница несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участница несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
Протест выдыхается, полагает Носович, угасает и энтузиазм на Западе. Сценарий оппозиции по перехвату власти в ходе блицкрига не реализовался. "Дело, очевидно, идет к сохранению нынешней политической системы и ориентации Белоруссии на Россию", — делает вывод политолог.
Польша и страны Прибалтики продолжат давить на Минск в расчете усилить позиции в НАТО, прогнозирует эксперт. Но со временем и они успокоятся — по мере ослабления остроты политического кризиса.
60922412
Обсудить0
Протесты в БелоруссииГитанас НауседаЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоНАТОЕвросоюзБелоруссияВильнюсСШАВ мире
Рекомендуем
Логотип Youtube на экране ноутбука
"Защитники журналистов" из СПЧ: от YouTube и Украины не защищаем
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
"У них нет шансов": боевых летчиков заменят на искусственный интеллект
Продавцы разворачивают плакат 1969 года с изображением бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна на антикварном рынке в Пекине, Китай
Культурная революция — китайская и американская
Виссарион
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Крутые уступы острова Ольхон говорят о том, что Байкал располагается в глубинном разломе
Байкальское землетрясение. Что за этим скрывается
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти
Композитор Александр Журбин на презентации своей книги Закулисные тайны и другие истории
Александр Журбин: в нашем искусстве есть мафия, и ей не нужны пистолеты
Подъем на гору Ай-Петри
В Крыму впервые посчитали каждое дерево
Обозенко с бездомным
"Это хобби": став инвалидом, симферополец занялся благотворительностью
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:49Назван необычный симптом рака
Лента новостейМолния