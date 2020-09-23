https://ria.ru/20200923/batareya-ilona-maska-1577653956.html

Илон Маск показал "бисквитные" аккумуляторы для электромобилей

На мероприятии Tesla Battery Day Илон Маск показал аккумуляторы, разработанные компанией. Их будут устанавливать в новые электромобили, заявлено на презентации, РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:42

2020-09-23T13:42

2020-09-23T13:42

риа наука

илон маск

tesla motors

авто

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> На мероприятии <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a> Battery Day <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> показал аккумуляторы, разработанные компанией. Их будут устанавливать в новые электромобили, заявлено на презентации, <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=l6T9xIeZTds" target="_blank" rel="nofollow noopener">транслировавшейся</a></u> на YouTube-канале Tesla.Технологию аккумуляторов неофициально прозвано "бисквитной" из-за характерной формы батареи. Она обозначена форматом 4680, где 46 миллиметров — это диаметр, а 80 — высота.Компания переработала компоновку ячейки аккумулятора, чтобы минимизировать нагрев. Батарей станет больше, а запас хода электромобиля вырастет всего на 16 процентов. Цена же такого топливного элемента снизится на 14 процентов по сравнению с прошлой моделью.Илон Маск заметил, что данный аккумулятор даст толчок развитию отрасли электромобилей и что к 2023 году их будут выпускать в 85 раз больше, чем предыдущие версии: сейчас общая емкость выпускаемых батарей — 35 гигаватт-час, по плану — увеличение до 3000 гигаватт-час. Элементы 4680 Tesla будут производить к концу 2021 года на заводе в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.

https://ria.ru/20200923/tesla-1577632675.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, авто, технологии