https://ria.ru/20200923/ayova-1577635362.html

В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей

Правоохранители США задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:03

2020-09-23T09:03

2020-09-23T09:03

айова

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айова</a>, сообщают местные власти и СМИ.По данным департамента общественной безопасности штата, 16 сентября полицейские округа Джаспер и пожарные прибыли в сельскую местность после сообщений о пожаре. Прибыв на место, в районе парка Марпиоса, в канаве они увидели огонь. Оказалось, что горело тело человека. Правоохранители потушили огонь и собрали улики.Специалисты установили, что произошло убийство, и заявили, что скончавшийся – 44-летний Майкл Уильямс из небольшого города Гринелл. Следователи пришли к выводу, что Уильямс был убит примерно 12 сентября в Гринелле, затем его тело завернули в материю и пленку, перевязали и 16 сентября отвезли в сельский район близ города Келлог. Там злоумышленники его подожгли. Через несколько дней правоохранители задержали четырех человек в связи с этим преступлением."Утром 22 сентября правоохранительные органы задержали 31-летнего Стивена Фогеля (Vogel) из Гринелла, ему предъявили обвинение в совершении убийства первой степени… Сейчас он находится в тюрьме округа Маршалл, где сидит по не связанным с этим преступлением обвинениям. Также задержаны 55-летняя Джулия Кокс, 57-летний Рой Ли Гарнер и 29-летний Коди Джонсон, все из Гринелла", - говорится в заявлении департамента.Указывается, что Кокс и Гарнер обвиняются в жестоком обращении с телом, уничтожении доказательств и пособничестве в сокрытии преступления. Джонсону предъявили два из трех этих обвинений. Сейчас они находятся под стражей. При этом правоохранители выяснили, что Уильямс и Фогель часто общались друг с другом и были в одной компании.По данным издания Des Moines Register, убитый – афроамериканец, с преступлением связаны три белых мужчины и женщина. При этом в департаменте заявляют, что "нет доказательств того, что в основе действий в отношении Майкла Уильямса лежат мотив расы или ненависти"."Управление медэкспертизы штата классифицировало род смерти Уильямса как убийство, причиной его смерти стало удушение", - подчеркнули в департаменте.

https://ria.ru/20200919/strelba-1577474611.html

https://ria.ru/20200914/protesty-1577206893.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айова, сша, в мире