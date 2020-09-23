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В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей
Правоохранители США задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:03
2020-09-23T09:03
айова
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айова</a>, сообщают местные власти и СМИ.По данным департамента общественной безопасности штата, 16 сентября полицейские округа Джаспер и пожарные прибыли в сельскую местность после сообщений о пожаре. Прибыв на место, в районе парка Марпиоса, в канаве они увидели огонь. Оказалось, что горело тело человека. Правоохранители потушили огонь и собрали улики.Специалисты установили, что произошло убийство, и заявили, что скончавшийся – 44-летний Майкл Уильямс из небольшого города Гринелл. Следователи пришли к выводу, что Уильямс был убит примерно 12 сентября в Гринелле, затем его тело завернули в материю и пленку, перевязали и 16 сентября отвезли в сельский район близ города Келлог. Там злоумышленники его подожгли. Через несколько дней правоохранители задержали четырех человек в связи с этим преступлением."Утром 22 сентября правоохранительные органы задержали 31-летнего Стивена Фогеля (Vogel) из Гринелла, ему предъявили обвинение в совершении убийства первой степени… Сейчас он находится в тюрьме округа Маршалл, где сидит по не связанным с этим преступлением обвинениям. Также задержаны 55-летняя Джулия Кокс, 57-летний Рой Ли Гарнер и 29-летний Коди Джонсон, все из Гринелла", - говорится в заявлении департамента.Указывается, что Кокс и Гарнер обвиняются в жестоком обращении с телом, уничтожении доказательств и пособничестве в сокрытии преступления. Джонсону предъявили два из трех этих обвинений. Сейчас они находятся под стражей. При этом правоохранители выяснили, что Уильямс и Фогель часто общались друг с другом и были в одной компании.По данным издания Des Moines Register, убитый – афроамериканец, с преступлением связаны три белых мужчины и женщина. При этом в департаменте заявляют, что "нет доказательств того, что в основе действий в отношении Майкла Уильямса лежат мотив расы или ненависти"."Управление медэкспертизы штата классифицировало род смерти Уильямса как убийство, причиной его смерти стало удушение", - подчеркнули в департаменте.
https://ria.ru/20200919/strelba-1577474611.html
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айова
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айова, сша, в мире

В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей

09:03 23.09.2020
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© AP Photo / Charlie NeibergallСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейского в штате Айова, США. 2 ноября 2016
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейского в штате Айова, США. 2 ноября 2016 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Charlie Neibergall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правоохранители США задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности американского штата Айова, сообщают местные власти и СМИ.
По данным департамента общественной безопасности штата, 16 сентября полицейские округа Джаспер и пожарные прибыли в сельскую местность после сообщений о пожаре. Прибыв на место, в районе парка Марпиоса, в канаве они увидели огонь. Оказалось, что горело тело человека. Правоохранители потушили огонь и собрали улики.
Полиция на месте стрельбы в Рочестере, штат Нью-Йорк. 19 сентября - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 10:02
Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
Специалисты установили, что произошло убийство, и заявили, что скончавшийся – 44-летний Майкл Уильямс из небольшого города Гринелл. Следователи пришли к выводу, что Уильямс был убит примерно 12 сентября в Гринелле, затем его тело завернули в материю и пленку, перевязали и 16 сентября отвезли в сельский район близ города Келлог. Там злоумышленники его подожгли. Через несколько дней правоохранители задержали четырех человек в связи с этим преступлением.
"Утром 22 сентября правоохранительные органы задержали 31-летнего Стивена Фогеля (Vogel) из Гринелла, ему предъявили обвинение в совершении убийства первой степени… Сейчас он находится в тюрьме округа Маршалл, где сидит по не связанным с этим преступлением обвинениям. Также задержаны 55-летняя Джулия Кокс, 57-летний Рой Ли Гарнер и 29-летний Коди Джонсон, все из Гринелла", - говорится в заявлении департамента.
Указывается, что Кокс и Гарнер обвиняются в жестоком обращении с телом, уничтожении доказательств и пособничестве в сокрытии преступления. Джонсону предъявили два из трех этих обвинений. Сейчас они находятся под стражей. При этом правоохранители выяснили, что Уильямс и Фогель часто общались друг с другом и были в одной компании.
По данным издания Des Moines Register, убитый – афроамериканец, с преступлением связаны три белых мужчины и женщина. При этом в департаменте заявляют, что "нет доказательств того, что в основе действий в отношении Майкла Уильямса лежат мотив расы или ненависти".
"Управление медэкспертизы штата классифицировало род смерти Уильямса как убийство, причиной его смерти стало удушение", - подчеркнули в департаменте.
Кадры протестов в Ланкастере - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:55
В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским
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АйоваСШАВ мире
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